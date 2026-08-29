Barricada de Papel nº 95: El SAD se organiza y se prepara para parar

Ya está disponible el número 95 de Barricada de Papel, la publicación mensual de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla dedicada a dar voz a las luchas obreras de nuestra tierra.

En esta edición, titulada «El SAD se organiza y se prepara para parar», las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio explican cómo están convirtiendo años de precariedad y conflictos locales en una respuesta colectiva de alcance estatal.

La publicación aborda el carácter esencial, invisible y feminizado de los cuidados; las jornadas partidas, los desplazamientos, la sobrecarga, los riesgos para la salud y la falta de reconocimiento profesional. También recorre el proceso de organización que desemboca en la movilización estatal del próximo 19 de septiembre y en la preparación de una futura huelga del sector.

El número recoge diez reivindicaciones para dignificar el SAD: gestión pública y directa, prevención de riesgos laborales, reconocimiento de las enfermedades profesionales, incapacidad temporal al 100 %, jubilación anticipada, mejoras salariales, reconocimiento profesional, jornadas continuas y conciliación real, plus de penosidad y peligrosidad y tablas salariales unificadas.

Cuidamos de todas. Ahora nos toca cuidar de nuestros derechos.

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