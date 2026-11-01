CGT impugna el calendario electoral de El Corte Inglés en Málaga

CGT ha presentado impugnaciones al calendario electoral aprobado por las mesas para las elecciones sindicales en El Corte Inglés de Málaga. El sindicato considera que el calendario, propuesto a las mesas por Valorian, Fetico, CCOO y UGT, vulnera lo previsto en el artículo 74.3 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1844/1994, que regula las elecciones a los órganos de representación de las personas trabajadoras.

CGT denuncia presiones contra sus candidaturas

CGT denuncia una campaña de presiones y coacciones que atribuye a la empresa y a los sindicatos mencionados. Según el sindicato, se estaría intentando influir sobre quienes mantienen relación con integrantes de sus secciones sindicales y conseguir que retiren las firmas de apoyo a las candidaturas de CGT, incluso mediante amenazas o ventajas individuales.

El sindicato afirma que sigue recogiendo firmas para que, por primera vez, las plantillas de El Corte Inglés en Málaga puedan contar con representación de CGT en sus comités de empresa. Su objetivo, señala, es cambiar unas dinámicas de representación que considera marcadas por el servilismo y la complacencia.

CGT mantiene la recogida de firmas

Desde CGT sostienen que el creciente interés de las plantillas está cambiando el clima dentro de la empresa y llaman a continuar apoyando sus candidaturas. La votación está fijada para el 20 de noviembre, una fecha que el sindicato considera especialmente significativa en este contexto.

La impugnación cuestiona el calendario acordado por las mesas electorales. El artículo 74.3 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 1844/1994 regulan aspectos del procedimiento electoral y las funciones de las mesas.