CGT exige para los trabajadores de VEIASA en 2024 un18,8% de aumento salarial igual que el del Presidente Juanma Moreno

Cuando afrontamos para el conjunto de la sociedad desde la ilusión colectiva un Año nuevo en VEIASA-ITV-METROLOGIA nos volvemos a enfrentar a los problemas viejos para los que CGT-VEIASA va a comprometer todo su esfuerzo y capacidad de lucha en este 2024 como Plan de Futuro para Metrología, extensión hasta el año (12 meses) de trabajo a los Fijos Discontinuos, Plan de Igualdad, lucha contra la discriminación de administrativas/os congeladas profesionalmente sin promociones, recuperar pago en efectivo y Plus de Quebranto, aumento salarial del 18,8% en coherencia y ejemplo a la del Presidente de la Junta de Andalucía, reducción de Jornada, cargas de trabajo, Jubilación Parcial con Contrato de Relevo para generar empleo joven, mejora condiciones sociales, de seguridad y medioambientales como los aires acondicionados en vestuarios e hidros en líneas de inspección, resolución de la negociación colectiva mejorando el actual III Convenio y sin perdidas de derechos, concursos de traslados donde no se excluya a Técnicos, Administrativos/as, Metrología, y un largo etc. que iremos abordando, recordando la nueva Sección Sindical de CGT Andalucía que como dijo Séneca a Nerón, “Tú poder radica en mi miedo. Ya no tengo miedo. Ya no tienes poder”