CGT Makito gana dos denuncias laborales gracias a la acción sindical

Cuando la organización sindical gana, gana toda la plantilla

Cuando lⒶs personas trabajadoras se organizan desde una sección sindical de CGT, en Makito, toda la plantilla acaba recibiendo los beneficios de esa organización y de la acción colectiva.

No temas al patrón. Únete a la sección sindical de CGT-Makito. Habla con Raquel, lucha por tu puesto y por tus derechos laborales.

La acción sindical sirve, y estos son dos ejemplos claros de denuncias ganadas gracias a la organización y a la intervención de la sección sindical de CGT en Makito.

Ejemplo 1 de acción sindical: intento de trabajo gratis tras un bloqueo informático

La empresa intentó recuperar horas ya abonadas

Tras el bloqueo informático sufrido por la empresa, Makito pretendió saltarse lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de lⒶs Trabajadoras, intentando recuperar las horas ya abonadas durante dicho bloqueo informático que paralizó el centro de trabajo.

Es decir, pretendían hacernos trabajar gratis el número de horas que, por ley y por convenio colectivo, la empresa debe abonar, y hacerlo además cuando el patrón quisiera.

Nuestra compañera de la sección sindical de CGT-Makito le paró los pies al patrón.

La Inspección de Trabajo interviene y da la razón a lⒶs trabajadoras

La acción sindical que dio lugar a la intervención de la Inspección de Trabajo dejó entrever, además, que la empresa no abona correctamente los salarios correspondientes a las 3 horas de exceso que lⒶs personas trabajadoras realizan en los turnos de los sábados por la tarde.

Finalmente, la Inspección recuerda que la empresa no reconoce en el convenio colectivo los descansos como tiempo de trabajo efectivo, saltándose así el artículo 34.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de lⒶs Trabajadoras.

Ejemplo 2 de acción sindical: sanciones sin concreción y descuentos arbitrarios

Suspensiones de empleo sin indicar días ni horas

Nuestra compañera Raquel, de la sección sindical de CGT en Makito, descubre que la empresa no indica ni los días ni las horas cuando impone sanciones de suspensión de empleo.

Esta práctica permite que la empresa juegue con los descuentos salariales, robándole todo lo que pueda a su personal laboral mediante reducciones económicas sin información clara ni detallada.

Inspección obliga a reflejar correctamente las sanciones en nómina

Tras la denuncia de Raquel ante la Inspección de Trabajo, en fecha 6 de octubre de 2025, a las 12:05 horas, la inspectora gira visita al centro de trabajo sito en Ctra. de Huércal Overa s/n, donde constata que la empresa no recoge de forma específica los días de suspensión, limitándose a efectuar un descuento proporcional del salario mensual, sin mayor detalle.

Gracias a la acción de la sección sindical de CGT-Makito, a partir de ahora se deberá reflejar, bajo orden de la Inspección de Trabajo, los días efectivos de suspensión de empleo y sueldo en los recibos de salario de lⒶs personas afectadas.

Organización sindical, derechos y acción colectiva

Estos hechos demuestran una realidad clara:

cuando hay sección sindical, hay defensa;

cuando hay organización, hay resultados;

cuando hay CGT, hay derechos.

La acción colectiva no solo protege a quien da el paso, sino que mejora las condiciones de toda la plantilla.

✊🏴❤️ Organízate. Afíliate. Defiende tus derechos.