El 11 de julio, CGT realizara acciones de protesta por la parálisis de los juzgados de lo social en toda Andalucía.

El Comité Confederal de CGT Andalucía reunido en Antequera el pasado jueves ha puesto fecha y hora para denunciar públicamente la gravísima situación que se hace padecer a las personas trabajadoras que recurren a los Juzgados de lo Social para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales ante los abusos patronales.

El 11 de julio a las 10h, las 11 sedes de los juzgados de lo social en Andalucía, en las ocho capitales de provincia, Motril, Algeciras y Jerez de la Fra., se realizarán distintas acciones de protesta ante la situación de desamparo y EMERGENCIA para la Tutela Judicial Efectiva.

Ya son varias las citaciones judiciales que ha recibido la asesoría jurídica de CGT en Málaga para el año 2029, en Sevilla, Almería, Jerez o Córdoba para 2028, circunstancia que provoca una violación clara del derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva.

Mientras la ley reguladora de la Jurisdicción Social prevé que en un plazo no superior al mes desde que se plantea una demanda se haya celebrado el juicio y se tenga sentencia, nos encontramos ante una situación límite que no solo viola la legalidad vigente sino que deja en indefensión a las personas trabajadoras ante los abusos de las empresas, que han visto un filón en la situación de los órganos judiciales y no dudan en alentar a sus plantillas, ante los múltiples abusos que comenten, a recurrir a los tribunales, sabedores de que no se verán ante el juzgado en menos de cuatro o cinco años.

Es gravísimo que se esté poniendo en riesgo el estado de derecho por parte de unos responsables políticos que están vaciando de contenido el servicio público de Justicia y casualmente siempre en beneficio de las patronales, que son las verdaderas afortunadas con la caótica y limite situación de la justicia social.

Procedimientos que son especialmente sensibles y gravísimos como vulneración de derechos fundamentales, impugnación de altas médicas, sanciones, concreciones horarias, conciliación de la vida laboral y familiar, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, despidos … duermen en los archivos de los juzgados de lo social esperando un señalamiento para la celebración de juicios que son considerados por la ley sumarios y preferentes.

La sufrida clase trabajadora no solo es víctima de precariedad laboral, bajos salarios, recortes de derechos, altos índices de siniestralidad, privatización de servicios públicos… sino que también queda absolutamente desamparada por la situación a la que interesadamente se está llevando a la justicia social, todo ello mientras el empresariado presenta récord de beneficios y recibe toda clase de mimos por parte de una clase política que solo se acuerda de quienes son el pilar de la sociedad cada vez que hay algunas elecciones para pedirles el voto que les sirva para perpetuarse en poltronas bien pagadas por nimios esfuerzos.

Las personas trabajadoras ven sus derechos pisoteados a diario mientras los incumplidores cuentan con la lentitud de la justicia para abusar sistemáticamente ante la falta de tutela judicial efectiva y la complacencia de la clase política que hace oídos sordos y mira hacia otro lado.