EN SOLIDARIDAD CON CASA PALESTINA Y SU PRESIDENTE, IBRAHIM ABIAT

Ante la escalada de odio, criminalización y acoso fascista perpetrada por el partido VOX contra Casa Palestina y, en particular, contra su presidente Ibrahim Abiat, CGT Andalucía, Ceuta y Melilla manifiesta su más firme solidaridad y rechazo a estas prácticas que atentan contra los derechos fundamentales de libertad de expresión, asociación y defensa de los derechos humanos.

Denunciamos el discurso racista, islamófobo y criminalizador vertido por VOX, que ha puesto en la diana a un espacio legítimo de lucha anticolonial y solidaridad internacional como es Casa Palestina. Acusar de “terrorista” a quien defiende los derechos del pueblo palestino no solo es una infamia, sino una estrategia deliberada para silenciar voces disidentes y justificar la represión política.

Este ataque no es un episodio aislado, parte de una ofensiva sistemática contra el movimiento de solidaridad con Palestina en el Estado español. La reciente distinción de Casa Palestina como Hija Predilecta de Zaragoza —un reconocimiento institucional a su labor humanitaria, su compromiso con la justicia social y su trabajo de hermanamiento con el pueblo palestino desde 2019— ha desatado la furia de sectores de extrema derecha que no toleran que se visibilice la resistencia palestina ni se honre a quienes, como Ibrahim Abiat, han dedicado su vida al activismo antirracista desde el exilio. La petición de VOX para declararle “persona non grata” es una maniobra política que busca estigmatizar la defensa legítima de los derechos humanos como delito.

Además, este acoso se enmarca en un contexto más amplio de represión creciente contra la disidencia pro Palestina, especialmente tras el genocidio en curso en Gaza. Las manifestaciones pacíficas, los actos culturales y la denuncia institucional son criminalizados bajo falsas acusaciones de “apología del terrorismo”, mientras los verdaderos responsables de crímenes de lesa humanidad gozan de impunidad. CGT rechaza esta doble moral y exige que las instituciones protejan, no persigan, a quienes defienden los derechos fundamentales frente al colonialismo y la violencia de Estado.

Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con Palestina y con todas las personas que, como Ibrahim Abiat, se atreven a alzar la voz frente al colonialismo, la ocupación y el apartheid israelí. Frente al fascismo, la solidaridad de clase y la lucha internacionalista.

¡Manos fuera de Casa Palestina!

¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá,!

Confederación General del Trabajo – Andalucía, Ceuta y Melilla

Por la dignidad, la justicia y la solidaridad internacional