ENCUESTA SOBRE DESGASTE Y CONDICIONES DE TRABAJO DEL PROFESORADO ANDALUZ

Desde CGT valoramos tu experiencia y exigimos condiciones dignas para enseñar

En la actualidad, el profesorado andaluz soporta una sobrecarga continua que machaca nuestro bienestar físico, emocional y mental. A menudo, vivimos estos problemas como un malestar individual de nuestro centro o de nuestra situación particular. Sin embargo, la realidad es que compartimos las mismas dificultades en diferentes etapas y provincias.

POR ESTA RAZÓN, DESDE CGT LANZAMOS ESTA ENCUESTA TOTALMENTE ANÓNIMA. EL OBJETIVO PRINCIPAL ES ESCUCHAR, IDENTIFICAR Y COMPRENDER LOS FACTORES REALES DE DESGASTE EN LAS AULAS ANDALUZAS. DE ESTE MODO, CONSTRUIREMOS UN DIAGNÓSTICO COLECTIVO PARA ARTICULAR LA ACCIÓN Y LA DEFENSA SINDICAL.

En primer lugar, solo son 20 preguntas de interés general que te llevarán muy poco tiempo. Asimismo, la plataforma ofrece un máximo de 30 minutos para responder a las dos preguntas de texto libre sin perder tus datos.

Por consiguiente, tu voz es clave para frenar la sobrecarga laboral. ¡Participa y defiende tu salud en la escuela pública!

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El profesorado vive actualmente una situación de sobrecarga continua que afecta no solo a las condiciones laborales, sino también al bienestar físico, emocional y mental. Muchas veces estos malestares se viven como problemas individuales -“mi centro”, “mi alumnado”, “mi situación”- Sin embargo, numerosos docentes coinciden en describir dificultades muy similares en distintos lugares, centros y etapas educativas. Esta encuesta es anónima. El objetivo es escuchar, identificar y comprender cuáles son actualmente los principales factores de desgaste, presión e indefensión en el trabajo docente con el objetivo de construir un diagnóstico colectivo de la situación del profesorado andaluz, así como estudiar posibles líneas de actuación sindical y organizativa. No son más de 20 cuestiones que consideramos de interés general para el profesorado andaluz. No requiere mucho tiempo y es anónimo. Al tener dos respuestas de texto libre, si te demoras, recuerda, tienes un máximo de 30 minutos, según la configuración de la plataforma, para no perder lo que lleves hecho. Al final, como opción, puedes dejarnos tu correo para recibir información relacionada con esta temática. Esperamos que sea de tu interés. Muchas gracias por tu participación. Hay 20 preguntas en el formulario.