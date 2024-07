Erradiquemos el machismo

Este fin de semana, el país se viste de negro. Ha sido un fin de semana trágico para cinco familias que han perdido a su madre, hermana, amiga o abuela, asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. ¿Hasta cuántas víctimas más vamos a permitir? Esto es terrorismo, y seguimos mirando hacia otro lado. Debemos rebelarnos ya; ¡no podemos seguir permitiendo que los asesinos machistas sigan sumando víctimas! Nos quieren sumisas, calladas, atadas, controladas, amargadas y, si no, muertas.

Este fin de semana, TÚ, machista maltratador, has asesinado a una mujer en Madrid, otra en Salou de 76 años, una más en Sabadell delante de sus dos hijas pequeñas, quienes siempre recordarán el asesinato de su madre y llevarán el trauma de haberlo presenciado. ¿Pensáis que estas niñas en algún momento van a rehacer su vida? Yo os respondo: no. Este asesino no solo mató a su madre, sino también el alma de dos niñas. En Buñol, Valencia, otra mujer ha dejado de vivir porque así lo decidió su asesino, y en Alicante, otro cobarde mató a tiros a su mujer antes de suicidarse.

Está claro que el sistema Viogen no es una medida eficaz. No basta con que se reduzca el número de asesinadas; esto debe terminar de forma drástica. Estos asesinos son un grupo de terroristas a quienes estamos permitiendo serlo. Los machistas en redes menosprecian a mujeres, mujeres sometidas en sus relaciones por miedo, mientras ellos se vanaglorian en los bares de tenerlas dominadas, y emiten amenazas directas delante de la gente. Todo esto lo estamos permitiendo como sociedad, cada vez más inculta debido a una educación que no educa, sino que somete a seguir un patrón de personas que no les dejan pensar por ellas mismas.

¿Qué haces cuando una persona dice abiertamente que es terrorista? ¿Qué deberías hacer? ¿Por qué no actúas igual cuando ves o conoces a un terrorista de mujeres? Entonces ¿somos cómplices?

Hoy el país se viste de negro y grabamos a fuego en nuestros corazones 1534 razones para poner medidas drásticas. Solo se puede conseguir dando fin al machismo.

Erradicar el machismo también está en tus manos.

Leonor Yebra Sánchez

Secretaría de Mujer, Anarkofeminismo e Igualdad en funciones de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla