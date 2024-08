La Sección Sindical de CGT en el Centro de menores La Purísima manifiesta públicamente su malestar ante lo que consideramos el “timo de la estampita” por parte de la Ciudad Autónoma.

La Consejería de Políticas Sociales, Salud Pública y Bienestar Animal juega con el futuro de 137 familias a las que con sus argucias a través de los pliegos de condiciones aboca a la incertidumbre y precariedad al realizar unas ofertas públicas de gestión que ninguna empresa privada quiere asumir.

No es de recibo que se mantengan deudas económicas con la plantilla al no aplicárseles lo previsto en el IV Convenio Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, que se discrimine a las personas trabajadoras del Centro sin abono del plus de residencia y que se mantenga en vilo a la plantilla sin garantías concretas de subrogación, ni que se prorrogue tácitamente la concesión a Arquisocial una vez tras otra mientras se congelan las condiciones sociolaborales y económicas de las personas trabajadoras.

Para CGT, que cuenta con un miembro en el comité de empresa además de la Sección Sindical, la solución pasa por la municipalización y gestión directa de La Purísima por parte de la Ciudad Autónoma sin empresas interpuestas que vengan a hacer caja con dinero público sin exponer absolutamente nada.

En los próximos días, CGT va a realizar un sondeo entre toda la plantilla en el que se van a proponer movilizaciones si antes del 10 de septiembre no se queda aclarado definitivamente el futuro de todas y cada una de las personas que actualmente trabajan en La Purísima bajo la “dirección” de la empresa Arquisocial.