Las mentiras de Imbroda tienen las patas muy cortas.

Ante el anuncio del presidente de la ciudad autónoma de Melilla del abono de las diferencias salariales a las personas que trabajaron en el plan de empleo 2024 desde CGT tenemos que decir que ponemos en duda que la cantidad repartida sean los dos millones de euros que ha anunciado a bombo y platillo, pero es más cuestionamos las cuantías selectivas que se han abonado a parte de las personas trabajadoras de ese plan de empleo y exigimos que se les entreguen recibos de salarios para poder comprobar que las cuantías abonadas son las que realmente corresponden que a bote pronto parece que son inferiores.

El abuelo prestidigitador Imbroda vuelve a toparse con CGT para desmontarle el autobombo sobre algo muy grave que ha hecho su gobierno durante años con la colaboración de los sindicatos ugt, ccoo y csif y que ha significado que se viole flagrantemente en Melilla el artículo 14 de la Constitución Española al discriminarse literalmente a las personas por ser contratadas y no indefinidas. Lo dice la Administración de justicia a través de sentencias no lo inventa CGT, que fuimos quienes activamos las reclamaciones judiciales.

El Sr. presidente hace bueno el dicho popular “aunque la mona se vista de seda, mona se queda” al querer confundir a la ciudadanía con el ridículo aporte sobre la cantidad realmente adeudada a quienes han trabajado en los planes de empleo desde 2012, fecha de su acuerdo con los sindicatos cómplices, Acuerdo anulado por los tribunales a instancias de CGT en 2024 con sentencia firme del TSJA, para vergüenza de un dirigente político que gestiona millonarias cantidades de dinero público.

Ni se han repartido dos millones, ni se ha abonado lo correcto a las escasas personas que lo han cobrado a la par que no han sido entregados recibos de salarios, ni se han atendido todas las reclamaciones judiciales individuales que siguen pendientes en el juzgado de lo social número 1 de Melilla, ni se hecho justicia ni reparado el daño que la discriminación realizada a las personas trabajadoras de los planes de empleo desde 2012 hasta hoy han tenido que soportar.

Desde CGT no nos dejamos embaucar por los mensajes trileros de Imbroda y vamos a seguir reclamando hasta el último céntimo y las indemnizaciones que corresponden a cada una de las personas víctimas de los abusos pactados del presidente con los sindicatos subvencionados. Imbroda no tendrá la paz con CGT hasta que no esté en paz y no adeude nada a la multitud de personas que por necesidades vitales han tenido que trabajar en los planes de empleo de la Ciudad Autónoma desde 2012.

Sr Presidente, nos seguimos viendo ante el juez y cuando informe de algo que al menos tenga un ápice de veracidad.

Seguiremos informando

Salud y alegría