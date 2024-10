Manifestación en Pulpí contra los abusos laborales contra al libertad sexual de MAKITO a quien no le gusta las mujeres embarazadas.

El 16 de octubre, a las 11:00 horas, desde la puerta del centro de salud de Pulpí, tendrá lugar una manifestación contra los horrores laborales en MAKITO, una empresa ultrasubvencionada por la Junta de Andalucía que no respeta la libertad sexual, la libertad sindical ni el derecho de las mujeres a quedarse embarazadas o enfermarse.

La empresa MAKITO, ubicada en Pulpí (Almería), demuestra su intolerancia y actitud antisindical despidiendo a quienes expresan abiertamente su orientación sexual, participan en actividades sindicales o, simplemente, por ser madres o enfermarse. Pero mañana CGT dará una respuesta contundente recorriendo toda la población y denunciando públicamente estos abusos, exponiendo además la complicidad del equipo de gobierno municipal, que ha hostigado, a través de la Policía Municipal, la sentada diaria que mantenían las compañeras despedidas frente a la multinacional.

A MAKITO no le gustan las mujeres trabajadoras: las obliga a vestir de rosa, mientras que los hombres visten de azul (salvo las pocas mujeres maquinistas). Ningún hombre puede desempeñar el trabajo de envasador, ya que es exclusivo para mujeres. La empresa castiga laboral y económicamente a las trabajadoras que se quedan embarazadas, no cuenta con un plan de igualdad ni LGTBIQ, y prohíbe la existencia de sindicatos. De hecho, a pesar de tener una plantilla de unas 700 personas, no existe un comité de empresa. Además, cuando CGT presentó formalmente el preaviso de Elecciones Sindicales bajo el amparo de uno de los sindicatos mayoritarios, la empresa lo abortó sin contemplaciones.

Con la manifestación de mañana, 16 de octubre, CGT quiere mostrar su incondicional apoyo a las compañeras despedidas y denunciar las prácticas abusivas e ilegales de MAKITO. Es hora de erradicar el miedo de la plantilla y animarla a reclamar abiertamente sus derechos en materia de igualdad, salarial (para que al menos alcancen el SMI), de conciliación familiar, de control de la jornada laboral y, sobre todo, de exigir algo tan básico como el derecho a decidir si hacer o no horas extras.

Los despidos han sido impugnados ante el Juzgado de lo Social de Almería, pero mientras se celebran los juicios, CGT seguirá haciendo visibles estas prácticas empresariales que deberían estar erradicadas en pleno siglo XXI. Seguiremos exigiendo la readmisión de las despedidas, el respeto a la igualdad y a unas condiciones sociolaborales dignas. Asimismo, reclamamos el derecho a sindicarse libremente y contar con un comité de empresa que regule las condiciones laborales, para poner fin a la política del miedo y los abusos. Exigimos también el derecho a la prevención de riesgos, especialmente los psicosociales y ambientales, para reducir los altos índices de incapacidades temporales en la plantilla. La semana pasada, de hecho, supimos de un grave accidente laboral de una compañera, cuyo reporte a la Inspección de Trabajo aún desconocemos si ha sido ocultado.

La manifestación recorrerá Pulpí desde el centro de salud, pasando por el mercadillo, hasta terminar frente a las puertas de la empresa, donde se llevará a cabo una concentración de protesta. Todo ello, a pesar de los constantes impedimentos y trabas que el Ayuntamiento de la localidad ha intentado poner para dificultar el ejercicio libre del derecho fundamental de reunión y manifestación.