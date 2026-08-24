NADIE ES ILEGAL

Apoyo mutuo frente a las fronteras del Estado y el capitalismo. Solidaridad con las personas migrantes de Ceuta.

Desde CGT compartimos esta campaña y animamos a todos los sindicatos y a toda la afiliación a secundarla y difundirla.

Abrimos una campaña de apoyo mutuo en todo el territorio para recaudar fondos y materiales destinados a las personas migrantes que se encuentran en Ceuta.

Por otro lado, nuestra respuesta no cabe en un comunicado.

Frente a la violencia de las fronteras no nos bastan las denuncias ni las palabras.

Ponemos en práctica aquello en lo que creemos. La anarquía no es solo un discurso: es una práctica cotidiana que se construye cada vez que desobedecemos la lógica del Estado, rechazamos la caridad y organizamos la solidaridad entre iguales, entre otras muchas cosas más.

No esperamos que quienes sostienen esta barbarie la solucionen. No confiamos en gobiernos, policías ni instituciones para proteger a quienes ellas mismas condenan.

No pedimos permiso para actuar. No delegamos nuestra responsabilidad en quienes sostienen la violencia fronteriza. Nos organizamos y actuamos, aquí y ahora.

Por eso, varias compañeras se desplazan a Ceuta para fortalecer esta idea, creamos una red de apoyo mutuo sobre el terreno. Durante los próximos días es posible que se incorporen nuevos puntos de recogida y contactos para facilitar la participación desde distintos territorios.

Organízate. Colabora. Difunde.

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