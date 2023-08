Nueva chapuza de VEIASA-ITV, construyen dos vestuarios nuevos sin aire acondicionado ni calefacción, para 30 trabajadores y 5 trabajadoras

Si antes informábamos que la inspección de ITV en verano era como llevar una estufa con cuatro ruedas pegada, ahora, acceder a los dos vestuarios de la obra nueva de Almería, sin aire acondicionado, ni ventanas, es como entrar en un horno, denuncian trabajadores de VEIASA.

Al inicio de una nueva ola de calor, sindicalistas de CGT recuerdan que “La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores e incluso, en la medida de lo posible, no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para ellos.”

REAL DECRETO-LEY 4/2023

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, con efectos de 13/05/2023, “Las empresas se verán obligadas a revisar sus protocolos de prevención para incluir la evaluación de riesgos laborales relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, incluidas las temperaturas extremas”, preguntándose muchos trabajadores ¿dónde está el Servicio de Prevención de VEIASA?

Se añade un inciso en el Real Decreto, que, cuando las medidas adaptadas no fueran suficientes: en el supuesto en el que se emita por la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio, un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo, y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras, resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista.

CHAPUZA TRAS CHAPUZA

Chapuza tras chapuza en Veiasa, denuncian unos indignados trabajadores, que no entienden que se construya unas instalaciones nuevas en el Laboratorio de Metrología, junto a la ITV en la Cepa, y, primero se instale un equipo de aire que no funciona y ahora, se deba acometer una modificación del mal proyecto a cargo de los Presupuestos de VEIASA, y comprar una nueva máquina, realizar una nueva instalación y con el agravante, que los vestuarios masculinos y femeninos, no es que no funcionen, sino que carecen de instalación de aire acondicionado para el largo verano de Almería y calefacción para el invierno, todo ello, contraviniendo la legislación vigente en materia de estrés térmico.

LLOVER SOBRE MOJADO

En la misma ITV, denuncian condiciones denigrantes con el agravante de género, y en la Empresa Pública VEIASA, emblema de la Junta de Andalucía, ya que, a modo de ejemplo, hasta día de hoy, utilizan las trabajadoras, desde hace años, un Aseo minúsculo tipo zulo, con un inodoro, lavabo y taquillas, reconvertido en vestuario para 5 empleadas en poco más de un metro cuadrado y en condiciones infrahumanas.

BUENA FE

A decir de muchos, se aprovechan de la buena fe de los/as trabajadores/as con la excusa de próximas obras que duran años y mientras, abandonan las instalaciones y ponen en riesgo a los trabajadores.

En VEIASA, la Dirección está acostumbrada a que la responsabilidad y el compromiso de los trabajadores con la Empresa y el Servicio Público se confunda con el abuso y la explotación y también con cercenar derechos, para lo que muchos empleados y empleadas ya están dispuestos a poner pie en pared, porque ni somos esclavos, ni lerdos, insisten unos trabajadores que otean la alternativa de CGT como solución.

¿QUÉ EQUIPO DE OBRAS?

¿Qué equipo de obras tiene VEIASA? se preguntan los trabajadores. Es imposible tanta incompetencia, falta de control y nulo seguimiento, solo comparable a la pésima planificación del personal de las Estaciones por RRHH y Dirección Técnica, que junto al Servicio de Prevención, no están a la altura de una gran empresa como es VEIASA y sobre todo, insisten los trabajadores, donde está esa Junta de Andalucía tan celosa con los Presupuestos internos que impiden la jubilación parcial y el rejuvenecimiento de plantilla con la contratación de jóvenes, y por otro lado, tiran el dinero a raudales con estas chapuzas, además de despilfarrar energía con las luces encendidas las 24 horas del día desde el 29 de junio en oficinas, como se puede comprobar en la foto que acompaña al artículo.

RIESGOS

Las condiciones ambientales existentes en los lugares de trabajo (temperatura del aire, radiación térmica, humedad y velocidad del aire) junto a otros parámetros que influyen en el equilibrio térmico del cuerpo (calor generado por la actividad física realizada, aislamiento térmico de la ropa) pueden originar situaciones de riesgo para la salud de los trabajadores, ya sea por calor o por frío.

Cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no pueden quedar cerrados, deberán tomarse medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas (D.D. Única al Real Decreto 486/1997, de 14 de abril), finalizan diciendo unos indignados trabajadores de VEIASA.