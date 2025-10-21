Sale el número 4 del boletín «A las Barrikadas»

Ya está disponible para lectura o descarga el último número del boletín de actualidad de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla » A las Barrikadas», donde podrás encontrar los más recientes comunicados y las novedades más relevantes de nuestros sindicatos.

Te vamos a pedir un favor, sabes que este medio acaba de nacer y necesita un empuje para ir haciéndose más popular entre nosotras. Ayúdanos a vitalizar su contenido. Puedes compartirlo en tus redes sociales o, si te va más el rollo analógico, imprimirlo en un A3 a dos caras y colgarlo en los tablones de anuncios que tengas a tu disposición. Gracias

barrikadas4