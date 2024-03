Trabajadores de VEIASA desmontan los datos manipulados que ofreció el Consejero de Industria para el cierre del Laboratorio de Metrología de San Fernando

Fuentes de toda solvencia, que para el Consejero de Industria son “gargantas profundas” ponen en evidencia la manipulación de los datos de la Dirección de VEIASA, que coincidiendo con la proximidad de la Semana Santa, le recuerdan a través de Nuevodiario que “Mentir es pecado” Don Jorge, y a esta altura de la película, ni Ud. Sr Consejero, ni la Dirección de VEIASA, tienen ninguna credibilidad tras las maniobras, manipulaciones y engaños, por lo que las fuentes instan al Sr. Paradela, a que expliquen las verdaderas razones por la que la Dirección de VEIASA y la Junta de Andalucía cierran el Laboratorio de Metrología de San Fernando tras 32 años de servicio Provincial, y una es por persecución política, porque está ubicado en un término municipal de un Ayuntamiento del PSOE, y la otra por persecución sindical, porque es el centro de trabajo de la Presidenta del Comité de Empresa.



Tras la comparecencia del Consejero en la Comisión de Industria del Parlamento de Andalucía de la que Nuevodiario adelanto la intervención del Portavoz del PSOE y algunas de las notorias afirmaciones y desplantes de Jorge Paradela, nuestro digital ha tenido acceso a informaciones y datos sobre el Laboratorio de San Fernando que rebaten lo expresado por Jorge Paradela y que no lo deja en buen lugar recordándole al titular de Industria, que no decir la verdad además de estar feo, es pecado (octavo mandamiento de la Ley de Dios que dice: “No darás falso testimonio ni mentirás”)

NULA FIABILIDAD NI CONFIANZA

Un Consejero que ampara que la Dirección de VEIASA envíe un documento presuntamente falso a inspección en simulación de borrador como diría Cospedal en el despido de Bárcenas, y que nadie de la representación social había visto, ni sabia. Un Consejero que habla de paz social en sede Parlamentaria y le desmienten inmediatamente todos los sindicatos convocando movilizaciones. Una Consejería que ampara contratos de técnicos manipulados con Acta Notarial incluida, que denuncio y destapo a nivel nacional Nuevodiario, y donde nadie asume responsabilidades políticas salvo los “ganadores de la oposición” que casualmente renuncian a la plaza. Un titular de la Consejería que permite que VEIASA contrate detectives para perseguir a trabajadores hasta fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía en Ceuta y Melilla, y no se ruboriza ante la no presentación de VEIASA en relación a la contratación con la DGT para acompañar a la Guardia Civil en las ITV en carretera, manifestando “que el pliego de condiciones implicaba prestar servicio fuera de Andalucía y VEIASA no puede prestar servicio fuera de Andalucía”, pero pagar para asustar y amedrentar a los trabajadores de VEIASA fuera de Andalucía sí puede hacerlo, es algo bochornoso e increíble Sr. Consejero, nos recuerdan muchos empleados públicos conocedores de estos hechos.

REORGANIZACIÓN/ELIMINACION

Tras su fallida Paz Social Sr. Consejero, la convocatoria de movilizaciones para el 7 de noviembre de 2023, y donde en reunión de los sindicatos con su Viceconsejera se acuerda que “La Viceconsejera y la Dirección de VEIASA, se reafirman en que hay un Plan para Reflotar el Área de Metrología…” y el 9 de enero de 2024 convocan reunión “ad Hoc” con representantes elegidos a dedo, y el PLAN DE REFLOTACIÓN anunciado en noviembre pasa a un PLAN DE REORGANIZACIÓN/ELIMINACION, en el que se reduce personal, cerrando tres centros en Andalucía y sin inversión en el área para una mejora del servicio, vulnerando los derechos adquiridos de este colectivo en horarios y haciendo hincapié en que sólo se prestará servicio en Metrología en “RUTAS PRODUCTIVAS Y A COSTE CERO” dejando patente ningún ánimo de reflotación, por cuanto en el documento presentado se detalla “DISMINUIR PARA CRECER”, que realmente quiere decir DISMINUIR PARA DESAPARECER y lo más grave comunicado en la reunión, los Planes Alternativos para incrementar la política del miedo, explican a nuestro medio trabajadores de VEIASA.

INEXACTITUDES

Manifestar en sede Parlamentaria el Sr. Consejero que el “El servicio de Metrología en San Fernando estuvo a lo largo de 2023 el 90% del tiempo sin actividad” ya que “solo se utilizó el equivalente a siete jornadas de trabajo” para unos indignados trabajadores de Metrología además de falso y muy grave, es una irresponsabilidad denuncian.

Si en San Fernando solo se trabaja 7 días y se le han pagado 365 días a los empleados, a quien hay que despedir es al Consejero y a su Dirección de VEIASA, dicen los trabajadores consultados por nuestro digital.

Sr. Consejero, los servicios de Metrología de los Laboratorios Provinciales en su 90% se prestan in situ, nos explican aquellos que diariamente se desplazan por nuestra comunidad, es decir, los verificadores se desplazan a los establecimientos de los clientes y realizan los ensayos pertinentes, y que TODO se factura a nivel provincial, (NUNCA A NIVEL COMARCAL NI DE CENTRO) incluidos los taxímetros que indicaba usted, que se hacía de manera independiente a los Laboratorios, algo también incierto, igual que ese cálculo inédito de la “la facturación de cuatrocientos y pocos euros” que solo persigue desprestigiar a VEIASA para preparar su venta, manifiestan unos trabajadores hastiados de esta Dirección y del Consejero que los mantiene, que en lugar de gestores son liquidadores.

Están fuentes que tanto gustan a Don Jorge se preguntan, ¿Que parámetros están utilizando ustedes para afirmar dicha burrada sin que le tiemble la voz?

¿A qué se refiere usted con que el control metrológico de los taxímetros se hace de manera “Ajena” a los Laboratorios?

¿Quiso usted decir que, en la provincia de Cádiz, que, en su sede provincial en San Fernando, consta solo 7 jornadas efectivas de trabajo? O ¿Está usted obviando el 90% de los Servicios prestados in situ.

PERSECUCION

Tras la afirmación del Consejero en sede Parlamentaria se preguntan muchos trabajadores/as ¿con qué intención hablaba usted en su comparecencia de que “El Laboratorio de San Fernando solo cuenta con una persona contratada a jornada reducida para labores administrativas”?¿ pretendía desprestigiar al colectivo de administrativos?

Sr. Consejero, la administrativa del Laboratorio de San Fernando, a la que usted hace esta referencia, presta servicios en VEIASA desde 2008, y es una de los/as 4 administrativos a nivel regional que se han encargado de manera efectiva de la gestión administrativa de la Metrología en las 8 provincias andaluzas, a razón de dos provincias por administrativo, además de una gestión telefónica centralizada a nivel regional para los/as 4 trabajadores/as, además Sr. Paradela, fíjese bien en estos datos, esta trabajadora es indefinida a jornada completa desde 2014, no está contratada a jornada reducida como usted comentaba, sino, que actualmente cuenta con una reducción por cuidado de hijos menores de 1/8 de su jornada, es decir, una reducción de 50 minutos de la jornada completa para conciliación familiar y que además de Delegada de Personal es la Presidenta del Comité de Empresa de la Provincia de Cádiz (ITV-METROLOGIA), verdadera razón para su acoso y persecución por VEIASA y su Consejería, a decir de muchos empleados públicos.

Sr Paradela, sabe usted, que, a esta trabajadora afectada directamente por su Plan, mujer, madre y Presidenta del Comité de Empresa de la Provincia de Cádiz nadie de la Dirección de la Empresa, ni Jefes de Personal, ni Jefes de Áreas, ni Jefes de Unidad, ni por supuesto Ud. como a otros muchos trabajadores del Área de Metrología, no se han puesto en contacto para informarle sobre su futuro como trabajadores de VEIASA.

PUÑALADA TRAPERA

Sr. Consejero, alguien que da una “puñalada trapera” públicamente en la Comisión del Parlamento a los sindicatos “colaboracionistas” (CCOO, UGT-FICA y CSIF) alabándolos y poniéndolos como ejemplo por no participar en la concentración de San Fernando contra el cierre del Laboratorio Provincial de Metrología, es situarlos a los pies de los caballos frente a los trabajadores, y, por tanto, quien hace eso no es de fiar Sr. Paradela, denuncian empleados que se han visto representados por su afiliación.

Estas fuentes a través de Nuevodiario quieren recordarle por si alguien no le ha informado Sr. Consejero, que el comité de Empresa de la Provincia de Cádiz lo conforman 9 miembros, de los que CSIF tiene 0, UGT-FICA tiene 1, y CCOO con 2, teniendo CGT y UITA participantes en la Concentración/Movilización 6 miembros y la mayoría absoluta, y que en un futuro con seguridad se incrementara tras su ayuda envenenada Sr. Consejero al resto de sindicatos.

GARGANTAS PROFUNDAS

Las fuentes de Nuevodiario en VEIASA, que gozan de la libertad de expresión y del amparo del secreto profesional y de prensa reconocida por la Constitución, a tenor de la intervención del Sr. Consejero en el Parlamento en su respuesta al Portavoz del PSOE, denosta, cuestiona y desacredita las mismas, por cuanto llama a no dar pábulo a “gargantas profundas” que no tienen veracidad, cuando como fuentes para este digital, gozan de toda credibilidad que viene a incrementarse directamente proporcional a la tensión y crispación que en Sr. Paradela provoca y al que solo caben tres escenarios en dicha afirmación, o bien que no es conocedor de la realidad que viven los trabajadores de VEIASA, y es muy grave; o es cómplice de la pésima gestión que se está llevando por parte de la Dirección de VEIASA, y es aún más grave, o finalmente solo le queda por dignidad acabar como Nixon y dimitir, concluyen todas las fuentes.

Finalmente, las distintas fuentes internas en VEIASA, expresan al Sr. Consejero que aunque sea por educación conteste a los escritos como servidor público de los que se conoce le remiten y publica Nuevodiario, y por supuesto, insisten los empleados de la empresa de ITV y Metrología dirigiéndose a Don Jorge Pardela, preocúpese y ocúpese de los trabajadores de VEIASA, empiece retirando el Plan de Reorganización de Metrología y comience una vía de dialogo con los trabajadores de Metrología para un Plan Industrial serio y con inversión, que dé lugar a una REFLOTACION REAL, escuchen a la plantilla al completo, a todos los que tengan algo que decir, ya que mucho nos tememos, que su PAZ SOCIAL, corta vida se le augura, por la gestión y paquetes de medidas en recortes que están llevando a cabo en VEIASA.

“La joya de la corona de la Junta de Andalucía, al ganar 72 millones en cinco años y repartido 26 millones de dividendos desde 2018”, que titulaba ABC y donde Metrología supone un 1,6% de la facturación de VEIASA, algo insignificante, nadie puede comprender que se cierren y eliminen servicios como el Laboratorio de Metrología de San Fernando después de 32 años atendiendo a los gaditanos en la Provincia, en lugar de la apuesta por un Plan de Futuro Industrial. sin cierres, ni traslados, y con inversión para contrarrestar la competencia privada que llega de otras comunidades y que en muchos casos no genera empleo, ni beneficios, ni valor añadido a nuestra tierra, concluye diciendo unos empleados contrarios a los recortes y cierres y favorables a una empresa VEIASA publica.