“VERANUS HORRIBILIS” en VEIASA-ITV

Golpes de calor a inspectores, intento de eliminar Metrología, obras nuevas con vestuarios sin aire acondicionado, Equipos de Refrigeración e Hidros que no funcionan, nula planificación de personal, abuso de Fijos Discontinuos, burla a la Ley de Estabilización, falta de sustitución de administrativos y congelación profesional, negativa a generar empleo joven con la Jubilación Parcial, insensibilidad con familiares enfermos, despilfarro energético, incumplimiento legal por no cobrar en efectivo, no presentación licitación Guardia Civil, denuncias a Inspección, Plan de Igualdad incumplido durmiendo en los cajones y por último, además de un largo etc., la guinda con la persecución y acoso político a concejal del PSOE, todo ello, con un Director General ausente todo el verano y el silencio cómplice del oficialismo sindical, denuncian trabajadores de VEIASA.