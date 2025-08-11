El 112 Andalucía no merece un consejero tan hipócrita y caradura

Manifestar en el Diario de Sesiones del Parlamento andaluz que poner fin a la privatización del 112 iría contra la eficiencia de este servicio de emergencias es, cuanto menos, para que este individuo se lo haga mirar.

Cuando Antonio Sanz, Moreno Bonilla & company formaban parte de la oposición, no dudaron en pedir en el Parlamento andaluz la internalización del 112 ante los abusos de las empresas contratistas hacia las personas trabajadoras. Así consta en el Diario de Sesiones.

Ahora, sin que nada haya cambiado, manifiestan que no sería eficiente.

Desde CGT Emergencias Andalucía queremos manifestar la más absoluta repulsa hacia el cúmulo de falsedades que el Sr. Sanz es capaz de decir por minuto y la falta de respeto que demuestra hacia la muy especializada plantilla del 112 Andalucía y hacia toda la ciudadanía andaluza.

¿Eficiencia es…?

Mantener en la absoluta precariedad a aquellas personas que atienden las llamadas de urgencias y emergencias en los 10 centros de trabajo del 112 Andalucía❓

Despilfarrar dinero público para entregarlo a sus empresas privadas amigas, como en el caso de Ilunion Emergencias (grupo ONCE), que recibe más de 16 millones de euros al año por ser concesionaria del 112 Andalucía, mientras los costes de personal no alcanzan los 11 millones❓

Que la Junta de Andalucía se haga cargo de todos los costes del servicio —edificios, instalaciones, mobiliario, programas informáticos, líneas telefónicas…— y que Ilunion Emergencias, sin exponer absolutamente nada, se lucre anualmente con más de 5 millones de euros de los impuestos de la ciudadanía andaluza❓

No dignificar la profesión de gestora de emergencias y permitir un alto índice de abandonos, rotación, precariedad y maltrato laboral❓

Tratar a la ciudadanía con profesionales sujetos a protocolos impropios de un servicio de emergencias, ligados a sistemas del telemarketing (seguros, cambios de compañía de suministros, operaciones bancarias o venta de productos), en un formato esclavista y deshumanizado, del que depende la mayor parte de su salario❓

Tratar las urgencias y emergencias como meras estadísticas y como parte de un suculento negocio privado❓

La desvergüenza supina del gobierno andaluz en general y del consejero de Presidencia en particular no tiene parangón. Da que pensar si, como nos tienen acostumbrados todos los gobiernos del PP, detrás de esas manifestaciones para negar que las personas que hacen posible el funcionamiento del 112 Andalucía se integren en la EMA, no se esconde alguna corruptela o dádiva particular.

Más de cinco millones netos anuales de beneficio para Ilunion Emergencias dan para mucho… solo por poner su nombre.

Para CGT Andalucía, tanto el consejero como quienes le protegen en el gobierno andaluz y quienes fomentan el maltrato a las personas trabajadoras son personas “Non gratas”. No vamos a callar ante tanto abuso y falsedad. El 112 Andalucía solo les importa para disfrazarse, ponerse el chaleco y salir en los medios cada vez que existe una desgracia de calado.

CGT, con los medios legales a su alcance, va a continuar exigiendo que el 112 Andalucía sea gestionado directamente desde lo público, sin empresas comisionistas interpuestas que se llevan más de 5 millones de beneficios al año de nuestros impuestos.

Por ello, mantiene convocada huelga en la última hora de cada turno de trabajo desde junio y hasta el próximo 15 de septiembre.

¡112 PÚBLICO YA!