A las Barrikadas nº9. Mayo 2026

Compañeras y compañeros. Tenéis en vuestras manos, o en vuestras pantallas, el número 9 de nuestro boletín A las Barrikadas , correspondiente a mayo de 2026. Lejos de la aséptica nota de prensa que emiten los sindicatos de concertación o los gabinetes de prensa institucionales, estas páginas son el altavoz de la clase obrera. En estos minutos vamos a desgranar lo que late en este nuevo número, porque la información veraz y sin filtros es un arma de organización.

Abrimos el boletín con nuestro editorial, «1 de Mayo: Organización, lucha y transformación desde abajo» . No hay nada que celebrar bajo el capitalismo. Las páginas iniciales dejan clara nuestra postura internacionalista, revolucionaria y feminista. Denunciamos sin matices la maquinaria de muerte de Estados Unidos, Israel y la OTAN. Exigimos el cierre inmediato de Rota y Morón; no caben tibiezas ni diplomacia blanda frente a los agresores de los pueblos palestino y saharaui. Y en clave feminista, recordamos que la crisis de los cuidados, la brecha salarial y la precariedad son la cara amable de un sistema que infravalora y explota sistemáticamente los trabajos sostenidos por mujeres.

Bajamos al terreno de lucha en la sección dedicada a la realidad andaluza. El boletín recoge la rabia de las trabajadoras y los trabajadores de los Servicios Sociales de Granada . Denunciamos el cinismo de la alcaldesa Marifrán Carazo, que solo se acuerda de los Derechos Sociales para hacer demagogia contra el Gobierno Central por la regularización de migrantes. Mientras tanto, su gobierno asfixia a la plantilla con riesgos psicosociales brutales y pretende sustituir a las funcionarias por voluntarias de ONGs. Como dejamos claro en el artículo: ¡Los derechos sociales se defienden con personal público, no con beneficencia!

En las páginas del sur, CGT Oficios Varios del Campo de Gibraltar destapa la esclavitud moderna en nuestra propia tierra. El boletín pone cifras a la vergüenza: más de 27.000 paradas y parados, y las que trabajan —limpiadoras de hospitales, ayudantes a domicilio, empleadas del hogar— lo hacen en la precariedad más absoluta. En Algeciras, el alquiler devora el 70% del salario mínimo. La especulación turística en Tarifa nos echa de nuestros barrios. La respuesta que proponemos en estas páginas es clara: lucha colectiva, solidaridad de comarca y organización.

En el ámbito de la salud pública, el artículo «CGT FIBAO exige la equiparación con el SAS» desnuda la vergüenza de la Junta de Andalucía. Incumplen flagrantemente la Ley 17/2022. Externalizan la investigación biomédica para pagar salarios de miseria y precarizar a las y los investigadores, mientras las fundaciones privadas se lucran con recursos públicos. En el boletín avisamos: hemos llevado esto a los tribunales y no pararemos hasta integrar la investigación en el sistema público.

Si hay una denuncia de negligencia criminal en este número 9, es el reportaje «Abogando al desastre, INFOCA en declive» . Con el verano encima y el monte hecho un polvorín, la gerencia del INFOCA demuestra su inutilidad. Más de 400 vacantes sin cubrir. En los incendios de Doñana y Almonte, las compañeras y compañeros bomberos forestales han echado hasta 20 horas sin relevos. ¿Y con qué medios? Con vehículos Ford que se quedan atascados en la arena, poniendo en riesgo sus vidas. Como sentenciamos en el boletín: el mayor enemigo de los bosques y de las trabajadoras del medio natural no es el fuego, es la dejadez institucional de una Junta que nos trata como carne de cañón.

Pero no todo es denuncia, también hay victorias de la base que celebramos en nuestras páginas. El boletín dedica un reportaje a la «Huelga histórica del 0-3» . Un 75% de seguimiento y 11.000 escuelas paralizadas en todo el Estado. Las trabajadoras plantaron cara a servicios mínimos abusivos y a la intimidación patronal. Y, como no podía ser de otra manera, en el artículo señalamos a los de siempre: los burócratas sindicales que intentaron colarse en las fotos para capitalizar una lucha que no habían convocado. La historia la escribió la asamblea, no las siglas oportunistas.

Cerramos el boletín con las breves, celebrando que CGT supera el 10% en la empresa pública VEIASA y se convierte en la fuerza más votada en el Comité Provincial de Cádiz.

Y lanzamos el mensaje final de A las Barrikadas : este boletín es vuestro. Si tenéis un conflicto laboral colectivo, escribid a spcgta@cgt.org.es. Porque el cambio no vendrá de arriba. Organización, apoyo mutuo, asamblea y huelga.