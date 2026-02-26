A las Barrikadas, nº7

A las Barrikadas – Boletín Nº 7

CGT Andalucía, Ceuta y Melilla

El número 7 de A las Barrikadas llega en un contexto marcado por la emergencia climática, la precarización laboral y el avance de políticas regresivas que golpean directamente a la clase trabajadora. Este boletín reafirma el compromiso combativo de CGT con la defensa de los derechos laborales, sociales y sindicales, poniendo el foco en quienes sostienen la vida en situaciones extremas mientras sufren condiciones indignas.

La portada denuncia la realidad vivida durante los recientes temporales: trabajadores y trabajadoras de emergencias —bomberos forestales, personal sanitario, limpieza viaria y voluntariado de Protección Civil— sostuvieron la respuesta pública con medios precarios, contratos inestables y pérdida de poder adquisitivo. Frente al relato institucional de “eficacia”, CGT exige el fin de la precariedad estructural en los servicios esenciales, salarios dignos y recursos adecuados. Porque salvar vidas no puede depender del heroísmo individual, sino de una garantía colectiva.

El boletín también profundiza en los derechos laborales ante situaciones de emergencia climática, a través del espacio “Resistencia Sonora”, abordando qué ocurre con las suspensiones, desplazamientos, riesgos laborales y responsabilidades empresariales cuando llegan las catástrofes. Un mensaje claro atraviesa sus páginas: los derechos no se suspenden por mal tiempo.

En el ámbito feminista, el Manifiesto 8M 2026 articula una respuesta internacionalista frente al fascismo, el racismo y el colonialismo. Se denuncian las violencias machistas, la precariedad estructural, el ataque a los derechos reproductivos y la represión de la protesta social, reivindicando un sistema público de cuidados, la reducción de jornada a 30 horas, la renta básica y la derogación de las reformas laborales y la ley mordaza.

La acción sindical concreta ocupa un espacio central: la Inspección de Trabajo sanciona a la empresa Semillas Fitó por obstaculizar la labor del delegado de prevención tras un accidente laboral, reforzando la importancia del control sindical en materia de salud laboral. Asimismo, se denuncia la pérdida continuada de poder adquisitivo en el sector público y se señalan acuerdos firmados a la baja por otras organizaciones sindicales, defendiendo un modelo de sindicalismo basado en la lucha y no en la cesión.

En el plano internacional, CGT-A expresa su solidaridad con el pueblo venezolano frente a la agresión imperialista, reafirmando su posicionamiento antimilitarista e internacionalista.

Este número combina denuncia, análisis, acción sindical y llamamiento a la movilización. A las Barrikadas no es solo un boletín informativo: es una herramienta de organización, conciencia y lucha colectiva.

Porque frente a la precariedad, la represión y la injusticia, la respuesta sigue siendo la misma:

organización, solidaridad y acción directa.

Puedes descargarlo o leerlo desde aquí:

barrikadas7