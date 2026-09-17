Carta abierta del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de CGT Campo de Gibraltar

Confederación General del Trabajo de Andalucía

Sindicato de Transportes y Comunicaciones — Campo de Gibraltar

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A todos los sindicatos de la CGT

Algeciras, 14 de septiembre de 2026

Compañeras y compañeros, sindicatos de la CGT:

Sin rodeos. Esta organización no está rota: está destrozada. Y la destrozan quienes la manejan desde los despachos.

Por segunda vez se elimina el derecho al voto de un sindicato que está al corriente de pago. Primero en Sevilla; ahora, con más descaro, en Parla.

Y que nadie nos venga con los estatutos: los hemos leído, artículo por artículo. En ninguno figura eso de que las cotizaciones de los seis primeros meses no cuenten, queden «sin cotizar» o se pierdan en el limbo. No existe. No está escrito en ninguna parte. No es una norma: es un invento hecho a medida para restarle votos a quien incomoda, aplicado con nombre y apellidos y solo contra unos pocos. A eso no se le llama estatuto. Se le llama trampa.

Doble vara de medir, y a cara descubierta: sindicatos que no están al corriente de pago votan sin problema; nosotros, al día de todo, nos quedamos fuera. Se premia al que no cumple y se castiga al que cumple. Si esto es la CGT, que alguien explique para qué sirven las cuotas que pagamos, religiosamente, todos los meses.

Los hechos, secos. El 26 de agosto de 2026, el secretario general, señor Fadrique, se reunió con los tres sindicatos del Campo de Gibraltar. Le trasladé en persona la doble usurpación del nombre de CGT por «Same Transportes», con fotografías de las agendas que comparten. El 1 de septiembre le remití un audio de casi tres minutos sobre un afiliado de ese sindicato. Silencio. El día 4 le llamé por teléfono y se lo repetí. Me contestó que en unos días actuarían los abogados de confederal. Resultado: problemas, y nada más.

No vamos a gastar fuerzas peleando contra despachos. Nosotros hacemos sindicalismo; ahí arriba hacen política. A un sindicato que cumple se le niega lo más elemental: votar y decidir.

¿Y quién paga el pato de todo esto? Las afiliadas y los afiliados. Los de siempre. Los que madrugan, los que cotizan, los que sostienen esta casa con su trabajo y con su dinero mientras arriba se juega a la política. A ellos se les debe respeto, no desprecio.

Después de tantos kilómetros, de madrugones, de horas y horas de ordenador, de ayudar sin pedir nada a cambio, de viajes infinitos a Madrid, a Barcelona y a Sevilla para sacar adelante un proyecto: ya basta. Ya basta de tratar así a las afiliadas y a los afiliados.

Lo decimos claro y pronto: nuestra baja es más que asumible. Quien se pierde en los despachos es esta organización, no nosotros. Un sindicato que trabaja para las trabajadoras y los trabajadores no se queda donde se le pisotea. Por ello damos por anunciada la salida de nuestro sector de una CGT que ha dejado de hacer sindicalismo.

Esta no es la CGT que hace sindicalismo. Es la de la política y los despachos. Quedamos a la espera de una pronta contestación.

Jesús Cañas Beza

Secretario General

Sindicato de Transportes y Comunicaciones de CGT — Campo de Gibraltar