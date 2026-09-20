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Ilunion Emergencias vuelve ante los tribunales de la mano de CGT Andalucía

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El próximo 24 de septiembre, a las 9:30 horas, en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se celebrará el juicio por vulneración del derecho fundamental a la huelga del personal de coordinación y enlaces de las diez salas del 112 Andalucía.

La empresa, mediante cartas de servicios mínimos, impide que estas personas puedan acogerse libremente al ejercicio del derecho fundamental a la huelga indefinida que CGT Andalucía tiene convocada y que se desarrolla desde hace meses.

CGT Andalucía quiere acabar con la arbitrariedad y los abusos de Ilunion Emergencias al impedir el derecho de huelga, igual que ya acabó, a través de la vía judicial, con los servicios mínimos del 100 % para toda la plantilla. De este modo, se enmendó la decisión de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que los imponía por decreto mientras se sigue aplicando el convenio de telemarketing.

Desde CGT Andalucía confiamos en que el tribunal dé un nuevo correctivo a Ilunion Emergencias mediante una sentencia ejemplar y que se acabe la discrecionalidad empresarial durante los periodos de huelga.

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