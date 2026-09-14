Acuerdo tras 36 días de huelga en la limpieza de aviones del aeropuerto de Málaga

Tras más de un mes de huelga indefinida en Ecolimpieza, empresa encargada de la limpieza de aviones en el aeropuerto de Málaga, se ha alcanzado un acuerdo que permite desconvocar el paro y volver al trabajo con normalidad.

La huelga, convocada por CGT, comenzó el 7 de agosto y concluye después de 36 días. El acuerdo contempla una ampliación de la plantilla y mejoras para las trabajadoras que ya formaban parte de la empresa: se amplían las jornadas parciales y los periodos de llamamiento de las fijas discontinuas.

Mejoras en las condiciones de trabajo

La plantilla de Ecolimpieza ya dispone de aseos y duchas tras la cesión de las instalaciones por parte de AENA, previo abono por la empresa de los cánones fijados. También se ratifica el acuerdo firmado ante el SERCLA en julio de 2025, que, según CGT, se venía incumpliendo. La empresa se compromete a cumplirlo estrictamente.

Además, se retira el expediente disciplinario abierto por el ejercicio del derecho a una licencia retribuida por hospitalización. Se pondrán en marcha medidas de formación en prevención de riesgos laborales y evaluaciones de riesgos de las dependencias, máquinas y herramientas.

Una huelga sostenida por las trabajadoras

CGT destaca que el conflicto laboral ha sido sostenido por las mujeres de la plantilla de Ecolimpieza. Según el sindicato, el personal masculino se alineó con la empresa, sustituyó a sus compañeras durante la huelga y realizó esquirolaje interno. Pese a ello, el acuerdo tiene eficacia general y sus mejoras beneficiarán a toda la plantilla.

Para CGT y sus afiliadas, este resultado demuestra que la lucha colectiva es el camino para avanzar y dignificar las condiciones laborales, con decisiones tomadas en asamblea y por consenso.

Ahora corresponde vigilar el cumplimiento de los acuerdos y de la legalidad vigente para que la limpieza de aviones sea reconocida y valorada como una profesión fundamental dentro del transporte aéreo, gracias a la labor de sus profesionales.

Porque otro mundo es posible, participa en la CGT.