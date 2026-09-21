Balance del dispositivo INFOCA 2026 en Andalucía

Aún no ha terminado la campaña de incendios forestales en Andalucía, pero llevamos recorrido suficiente para realizar un primer balance de la realidad que se vive desde dentro del dispositivo INFOCA, muy diferente de la que la Junta de Andalucía presenta ante los medios de comunicación y la ciudadanía.

Medios humanos

Llevamos toda la campaña de extinción de incendios forestales con los medios incompletos. Los grupos de especialistas en extinción deberían estar formados habitualmente por siete componentes, pero encontrar alguno con la totalidad de su personal se ha convertido en algo anecdótico.

Lo mismo ocurre con los grupos de bomberos forestales conductores de vehículos contra incendios (VCI), nuestras autobombas: grupos de dos componentes que funcionan con uno solo. A ello se suman torres de vigilancia vacías, turnos incompletos de teleoperadores y carencias en las diferentes categorías que integran el dispositivo.

Esto se traduce en un aumento de la carga de trabajo y una disminución de la eficacia. Se han llegado a realizar jornadas de más de 16 horas sin respetar el descanso mínimo entre turnos durante varios días consecutivos en grandes incendios, dificultando la intervención por el desgaste físico del personal.

A comienzos de campaña, CGT presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la situación del personal conductor de VCI. Grupos con un único componente realizaban largas jornadas en incendios, de hasta 17 horas según los registros horarios, y después tenían que desplazarse conduciendo durante más de una hora para cerrar el turno en su base. A ello se añade la temeridad de trabajar en solitario durante una emergencia en terrenos abruptos y complicados.

Entre otras causas, esta situación se relaciona con los seis accidentes graves registrados este año en los grupos de autobomba. La vulneración de los derechos de la plantilla también es notable, como demuestra la negativa a conceder permisos porque su disfrute dejaría fuera de servicio un medio. Es la Junta de Andalucía la que no ha previsto la cobertura de los puestos durante la campaña.

Dentro de esta gestión, la Junta dejó vencer el plazo de resolución de una reposición vinculada a una oferta de empleo público. CGT también ha presentado una demanda judicial por este motivo.

Material y equipos del INFOCA

Los equipos de protección individual son escasos, llegan con cuentagotas y no existe stock suficiente. Hay cascos caducados y la gestión de la desinfección de los EPI es deficiente o directamente inexistente.

Por ejemplo, se han enviado medios a sofocar incendios forestales en Madrid durante cinco días con únicamente dos equipos ignífugos —chaqueta y pantalón—. Durante sus breves periodos de descanso, el personal tenía que lavar la ropa después de largas jornadas porque no disponía de prendas suficientes para trabajar todos los días. Así han vivido el verano numerosos medios desplazados fuera de sus provincias.

La Agencia de Emergencias es responsable de desinfectar los EPI después de los incendios, pero no lo hace. En los centros donde se realiza, la gestión no permite disponer del equipo a tiempo para volver a trabajar. Por ello, muchas personas se ven obligadas a desinfectarlo en casa, exponiendo a los integrantes de su unidad familiar. Quienes se niegan o se declaran inoperativos por esta causa se enfrentan a la amenaza de un expediente disciplinario.

También resulta especialmente preocupante la situación de más de 700 bomberos forestales a quienes se ha asignado un vehículo inadecuado para las funciones que deben realizar: la furgoneta Ford Tourneo Custom.

CGT ha demandado esta licitación por incumplir las condiciones de contratación recogidas en los pliegos. Posteriormente, trasladó el caso a la Inspección de Trabajo por vulnerar la normativa de circulación relativa a la masa máxima autorizada, que se supera en casi todos los medios que tienen asignado este vehículo.

Asimismo, se denunció que el vehículo no es apto para circular por las vías forestales utilizadas para acceder a los incendios. CGT advirtió de que esta situación podía provocar accidentes graves y atrapamientos. El tiempo nos ha dado la razón y, gracias a la profesionalidad de los bomberos forestales andaluces, solo hay que lamentar daños materiales.

Gastos del INFOCA

El consejero Antonio Sanz presume de invertir 271 millones de euros en INFOCA, una cantidad que la plantilla no ve reflejada en sus condiciones.

Los salarios siguen siendo precarios para un trabajo cuya penosidad, toxicidad, peligrosidad, disponibilidad y turnicidad no están remuneradas como deberían.

Un bombero forestal vigilante cobra poco más de 1.000 euros.

Un bombero forestal conductor de VCI percibe poco más de 1.300 euros.

Un bombero forestal especialista en extinción no llega a 1.500 euros en muchos casos.

A ello se suma el incumplimiento de la reivindicación histórica de recuperar el complemento de antigüedad, que el consejero anunció antes de las elecciones andaluzas. En realidad, se trata de un complemento de carrera horizontal: un sistema retributivo condicionado al cumplimiento de objetivos y a contraprestaciones laborales, como la modificación de los descansos. Además, impide compatibilizarlo con el futuro cobro de la antigüedad real y absorbe la antigüedad que ya correspondía a parte de la plantilla.

Este complemento se ha implantado en otras entidades públicas dependientes de la Junta de Andalucía, donde se cobran simultáneamente los trienios y el nuevo complemento. De nuevo, los trabajadores del INFOCA son tratados como empleados públicos de tercera.

Lo que sí se aprecia en la gestión del dinero es un gran incremento de puestos de libre designación, diferentes jefaturas y la reciente creación de la Comisión Interdepartamental para la Mitigación y Prevención del Riesgo de Incendios y sus Consecuencias.

No entendemos por qué se está transformando un dispositivo que durante décadas fue un referente nacional e internacional en extinción y prevención de incendios. Lo que sí sabemos es que a los bomberos forestales se les recortan medios humanos y materiales mientras aumentan estructuras y recursos que consideramos innecesarios ante la situación actual.

Análisis de la campaña de CGT INFOCA Andalucía

Entre los grandes incendios de esta campaña destacan los de Los Gallardos y Niebla. A escala regional ha sido un año de cifras récord tanto en superficie quemada como en consecuencias trágicas, incluidas pérdidas de vidas humanas.

Desde CGT, coincidiendo con lo manifestado por la plantilla del INFOCA, entendemos que lo vivido este verano —una situación que se agrava desde hace varios años— es consecuencia de la dejadez institucional y de la nefasta gestión del dispositivo.

Basta con preguntar a los bomberos forestales: todos coinciden en que nunca habían trabajado en unas condiciones semejantes.

Si algo queda claro en INFOCA es la vocación de sus bomberos forestales. El dispositivo no merece el trato que la Junta de Andalucía está dando a su plantilla. Si hubiera un mínimo de dignidad y responsabilidad, habría dimisiones o ceses, porque la falta de previsión en las emergencias debe tener consecuencias.

Sin la vocación y la entrega de los bomberos forestales, el funcionamiento actual del dispositivo sería imposible. Trabajan con falta de personal, equipos y materiales; salarios precarios, vehículos inapropiados y condiciones laborales indignas. A pesar de todo, lo dan todo por el patrimonio natural de Andalucía y por las personas que viven en él y de él.