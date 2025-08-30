Barricada de Papel Nº 83- ¿Está el Futuro de la Educación en manos del azar y del Cansancio?

En este nuevo número de Barricada de Papel, ponemos el foco en la realidad del sistema de oposiciones a la docencia.

Un proceso que, lejos de valorar la vocación, la empatía y la capacidad real de enseñar, sigue basado en la memorización mecánica, la subjetividad de los tribunales y la falta de criterios objetivos.

A través de testimonios y reflexiones, se denuncia la precariedad y arbitrariedad de este modelo, reclamando un cambio urgente hacia un sistema justo, transparente y humano, que sitúe a la persona en el centro y reconozca el verdadero valor de la enseñanza.

✊ Desde CGT seguimos apostando por una educación pública de calidad, con docentes reconocidⒶs y procesos que garanticen igualdad, justicia y dignidad.

📄 Descarga o lee online el Barricada de Papel nº 83 aquí: