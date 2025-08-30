Twitter Youtube Facebook Instagram

Barricada de Papel Nº 83- ¿Está el Futuro de la Educación en manos del azar y del Cansancio?

WhatsApp Image 2025-08-28 at 13.38.22 (2)

En este nuevo número de Barricada de Papel, ponemos el foco en la realidad del sistema de oposiciones a la docencia.
Un proceso que, lejos de valorar la vocación, la empatía y la capacidad real de enseñar, sigue basado en la memorización mecánica, la subjetividad de los tribunales y la falta de criterios objetivos.

A través de testimonios y reflexiones, se denuncia la precariedad y arbitrariedad de este modelo, reclamando un cambio urgente hacia un sistema justo, transparente y humano, que sitúe a la persona en el centro y reconozca el verdadero valor de la enseñanza.

✊ Desde CGT seguimos apostando por una educación pública de calidad, con docentes reconocidⒶs y procesos que garanticen igualdad, justicia y dignidad.

📄 Descarga o lee online el Barricada de Papel nº 83 aquí:

 

 

 

Comparte

Últimas noticias
Eventos
Ver todos los eventos
Últimas barricadas de papel
Últimas noticias
Síguenos
Twitter Facebook Youtube Instagram
SOBRE CGT ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) es una confederación territorial del sindicato español CGT que lo representa en la comunidad autónoma de Andalucía y las ciudades autonomas de Ceuta y Melilla. CGT es un sindicato de orientación anarcosindicalista, es decir “de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria”.

WEBS DE CGT
LEGAL
SÍGUENOS
Twitter Youtube Facebook Instagram
  • CGT Andalucia, Ceuta y Melilla - (CGTA) © 2015-2023
Search
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.