Barricada de Papel Nº 84 – Palestina resiste

En este nuevo número denunciamos el genocidio y la ocupación que sufre el pueblo palestino desde hace décadas, una violencia sistemática avalada por potencias internacionales y sostenida por intereses económicos y geopolíticos.

Israel se presenta como garante de derechos humanos, pero la realidad muestra apartheid, expulsiones, encarcelamiento de menores, destrucción de viviendas y hambre planificada. Frente a esta barbarie, la resistencia palestina reconstruye escuelas, hospitales y organiza la vida cotidiana bajo el fuego.

Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla señalamos con claridad: la lucha no empezó el 7 de octubre, es histórica y constante. Cada boicot, cada huelga y cada acción directa se convierte en un golpe contra la impunidad. La solidaridad internacional, las brigadas de apoyo y campañas como el BDS demuestran que la organización colectiva salva vidas.

El artículo también enlaza con nuestras luchas aquí: huelgas, movilizaciones y resistencia contra la precariedad, la privatización y el expolio capitalista. Porque la resistencia es global, feminista, antiimperialista y antifascista.

Reafirmamos que defender Palestina es defender la humanidad. No hay neutralidad posible: cada gesto de apoyo y solidaridad es un acto de dignidad frente a la barbarie.

Palestina resiste. Defender Palestina es defendernos a nosotras mismas.

👉 Más información sobre la Global Sumud Flotilla, la mayor movilización marítima civil para romper el bloqueo de Gaza: https://globalsumudflotilla.org/

