Basta ya de jugar con el hambre y las necesidades básicas de miles de personas en Melilla.

Bochornoso espectáculo circense el que se está protagonizando por la clase política a costa de los planes de empleo mientras se miente descaradamente a la ciudadanía y se sigue cogiendo el rábano por las hojas sin adoptarse medidas serias en beneficio de la gente.

Para CGT primero son las personas y lamenta el teatro que el Sr Imbroda, la Sra . Moh y sus secuaces vienen protagonizando a costa de la parte más débil de la sociedad melillense que sigue siendo record de niveles de desempleo en España.

Mientras la ciudad autónoma de Melilla va a formalizar recurso contra la sentencia que anula el acuerdo de la vergüenza entre Imbroda, ugt, ccoo y csif, que avalaba la discriminación por ser persona contratada de los planes de empleo, el Sr. presidente de la Ciudad manifestó públicamente, al conocer el dictamen judicial, que no recurriría en beneficio de las personas afectadas, pocos días después se ha comprobado que mintió y evidenciado el valor de sus palabras “cero patatero”. ?Quien se cree ahora lo de poner en marcha un plan de empleo de 1400 personas por parte de la ciudad? ?quien se cree que quiere ayudar a la Delegación del Gobierno para que active ya el millar de puestos que restan del plan de empleo 23/24 cuando casi llega el verano?

Sr Imbroda deje de jugar con las necesidades de la gente, deje de mentir como ya ha hecho a las más de 12000 personas afectadas por su nefasto acuerdo de 2012 para discriminar en el convenio colectivo a las personas trabajadoras de los planes de empleo como ha dicho en sentencia su Señoría, deje de “apuñalar” y “asfixiar” a personas necesitadas, a discapacitadas, a racializadas, a mujeres y a las familias. Sus palabras no valen nada, solo valen los hechos y Vd. por capricho, con su recurso baldío, está retrasando deliberadamente que se compense lo que antes les han quitado por su “maldito acuerdo”, jugando con el pan de la gente desempleada y humilde de Melilla.

Las diferencias económicas para quienes trabajan o han trabajado en los planes de empleo de la ciudad son mucho más cuantiosas que las que la Delegación del Gobierno ha aplicado unilateralmente en sus planes de empleo y como es público y notorio ambas actuaciones de las administraciones han tenido la censura de CGT y sentencias condenatorias.

Igualmente a día de hoy existen otras diferencias importantes, mientras los de Imbroda van a recurrir su condena, que será millonaria por más que la quieran dilatar, la Delegación del Gobierno a día de hoy, que sepamos, no han anunciado ni formalizado el recurso a las sentencias que le condenan.

Puestos a seguir analizando la situación sin pedir el voto a nadie porque CGT no está en campaña electoral ni tiene vínculo con ningún partido político, hay que decir que recibida la nómina de mayo por quienes actualmente trabajan en el plan de empleo de la ciudad se sigue haciendo caso omiso al pronunciamiento judicial y se sigue metiendo la mano en el bolsillo a las personas afectadas e igualmente no se respeta el convenio a quienes siguen siendo consideradas como “personas apestadas” por el gobierno de Imbroda, que parece que el artículo 14 de la Constitución no está escrito para él.

No podemos dejar de censurar que se sigan poniendo excusas por Delegación del Gobierno para que los más del millar de empleos que restan activar del plan 23/24 no se pongan en marcha de modo inmediato, muchas familias agradecerían tener unos meses de trabajo.

Señoras y señores de la clase política de Melilla dejen de jugar con las necesidades de las personas y váyanse a sus confortables casas, la ciudadanía no necesita charlatanes/as de feria, necesita pan diario y soluciones que vds. no dan.

Desde CGT lamentamos el daño que la política está haciendo a muchas y debilitadas economías familiares, pero los hechos son irrefutables, las personas solo son importantes para ellos/as por un voto cada cuatro años mientras que las situaciones familiares y sociales queda claro que no les importan. La política se ha convertido en el mayor cáncer de la sociedad.

CGT sigue retando públicamente a un debate ante todos los medios de comunicación, en vivo y en directo, tanto al Sr Imbroda como a la Sra. Moh para poner luz y taquígrafos a la situación de los distintos planes de empleo en la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando en espera de que sea aceptado por las partes.