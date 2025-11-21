CONSTITUIDA LA PRIMERA SECCIÓN SINDICAL DE CGT EN GLOVO ALMERÍA

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha formalizado, mediante comunicación oficial registrada el 22 de octubre de 2025, la constitución de la Sección Sindical de CGT en GlovoApp23 S.L. en la provincia de Almería.

Se trata de un avance histórico para las trabajadoras del reparto en plataformas digitales, un sector caracterizado por la precariedad, la falta de protección y la ausencia histórica de representación sindical real.

UNA SECCIÓN SINDICAL AMPLIA, DIVERSA Y PROVINCIAL

Esta nueva Sección Sindical nace como el resultado del trabajo colectivo de un grupo amplio de trabajadoras distribuidas por toda la provincia: Roquetas de Mar, Almería capital, El Ejido y Aguadulce.

Su crecimiento en los últimos meses demuestra que existe una necesidad real de organización, apoyo mutuo y defensa colectiva de los derechos laborales, especialmente en un sector donde la empresa externaliza responsabilidades y ejerce una presión constante a través del algoritmo.

SINDICALISMO ASAMBLEARIO Y ACCIÓN DIRECTA

La Sección Sindical de CGT en Glovo Almería se rige por los principios básicos del anarcosindicalismo:

✧ horizontalidad

✧ decisiones tomadas entre todⒶs

✧ transparencia

✧ acción directa

✧ apoyo mutuo

Aquí no hay jerarquías que negocian a espaldas de las trabajadoras ni estructuras burocráticas que frenan la participación.

Esta sección sindical la construimos juntⒶs, la decidimos entre todⒶs.

PREPARADOS PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES SINDICALES

Tras su constitución oficial, la Sección Sindical de CGT en Glovo Almería se encuentra plenamente preparada para concurrir a las próximas elecciones sindicales en la empresa.

Hemos consolidado una base sólida de trabajadoras organizadas en toda la provincia, capaces de construir una alternativa real, independiente y combativa frente a los modelos sindicales que durante años han sido inoperantes ante la precariedad del sector.

Nuestra candidatura nace desde abajo, con un proyecto claro:

garantizar que, por primera vez, las repartidoras tengan una representación honesta y sin ataduras a la empresa.

CGT llega a estas elecciones lista, fuerte y unida, con la determinación de transformar las condiciones laborales del reparto en Almería.

UN PASO ADELANTE PARA LAS TRABAJADORAS DE PLATAFORMAS DIGITALES

La creación de esta Sección Sindical marca un antes y un después en la organización de un sector donde durante demasiado tiempo se ha normalizado la falta de derechos, la inseguridad laboral y la explotación disfrazada de “autonomía”.

CGT seguirá impulsando este proceso organizativo en toda Andalucía, Ceuta y Melilla, apoyando a las trabajadoras del reparto para que puedan defenderse colectivamente frente a los abusos de las plataformas.