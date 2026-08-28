CGT denuncia el oportunismo del PP y la violencia fascista contra las personas migrantes en Ceuta

CGT Andalucía, Ceuta y Melilla denuncia la escalada de racismo, violencia y hostigamiento contra las personas migrantes en Ceuta y rechaza la utilización política de la situación fronteriza y de los menores migrantes como herramienta de confrontación partidista.

La organización sindical manifiesta además su rechazo a las concentraciones anunciadas para el próximo 2 de septiembre por la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, del Partido Popular. Según denuncia CGT-A, la convocatoria se habría impulsado unilateralmente y al margen de los órganos internos de la Federación, utilizando una institución que debería actuar con neutralidad para alimentar una estrategia de confrontación política.

CGT considera especialmente grave que la situación de las personas migrantes en Ceuta esté siendo utilizada como instrumento electoral mientras continúa creciendo un discurso que criminaliza la pobreza, la migración y, de manera particularmente preocupante, a los niños, niñas y jóvenes migrantes.

CGT denuncia agresiones y discursos de odio

En su comunicado, CGT Andalucía, Ceuta y Melilla expresa su “vergüenza e indignación” ante los episodios de racismo y violencia registrados contra personas migrantes en Ceuta.

La organización denuncia la quema de refugios precarios utilizados por personas que dormían a la intemperie, los intentos de dificultar el reparto de alimentos y el señalamiento y hostigamiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Para CGT, estos hechos no pueden presentarse como una defensa de las fronteras ni como una cuestión de seguridad, sino como una manifestación de un discurso político que busca convertir a las personas migrantes en responsables de problemas sociales cuyas causas son mucho más profundas.

El sindicato advierte de que la normalización de estos mensajes supone abrir la puerta a que distintos colectivos vulnerables puedan convertirse sucesivamente en chivos expiatorios.

Las personas menores de edad no pueden ser utilizadas como arma política

CGT dedica una parte importante del comunicado a la situación de los menores migrantes, rechazando los intentos de bloquear su reparto y acogida entre distintas comunidades autónomas.

La organización sostiene que niños y niñas no pueden convertirse en objeto de una disputa partidista y recuerda que cualquier actuación de las administraciones debe realizarse atendiendo a su protección y a su interés superior.

Asimismo, CGT defiende que los derechos humanos y las garantías reconocidas a quienes solicitan protección internacional no desaparecen al llegar a una frontera, y rechaza las expulsiones colectivas o cualquier actuación que pueda poner en peligro a personas que huyen de persecuciones, guerras o situaciones de extrema pobreza.

Señalar también las causas de las migraciones

El comunicado plantea igualmente una crítica más amplia a las políticas migratorias europeas y a las relaciones económicas y geopolíticas que contribuyen a generar desigualdad, conflictos y desplazamientos de población.

CGT señala como factores que alimentan los movimientos migratorios las guerras, las intervenciones militares, el saqueo económico, la desigualdad y el apoyo internacional a determinados gobiernos y regímenes.

La organización exige al Gobierno español que la defensa de los derechos fundamentales prevalezca sobre los intereses diplomáticos, comerciales o electorales y reclama una política migratoria basada en los derechos humanos.

CGT Andalucía, Ceuta y Melilla concluye reafirmando su posición junto a las personas que sufren explotación, pobreza, persecución o violencia, independientemente de su lugar de nacimiento:

«Porque los derechos humanos no tienen frontera. Porque la solidaridad no es un delito. Porque ningún niño es un enemigo. Y porque frente al fascismo, ni un paso atrás».

El Comunicado íntegro de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, fechado el 28 de agosto de 2026, puede consultarse en el documento adjunto.