CGTA apoya la lucha de los bomberos forestales: basta de precariedad y abandono institucional

Desde la Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGTA) mostramos nuestro apoyo firme e incondicional a los bomberos y bomberas forestales que, año tras año, arriesgan su vida para proteger nuestros montes y comunidades.

Durante la concentración celebrada en Cádiz, hemos denunciado que la situación de estos profesionales es insostenible: jornadas extenuantes de hasta 14 horas, salarios que no superan los 1.300 euros, equipos de protección insuficientes, falta de formación continua y ausencia de una segunda actividad para quienes resultan lesionados o envejecen en el servicio. Todo ello bajo un modelo de gestión que desprecia a quienes ponen el cuerpo frente al fuego.

Las reivindicaciones son claras:

Cumplimiento efectivo de la Ley de Bomberos Forestales (Ley 17/2015) .

Reconocimiento pleno como personal esencial del Sistema Nacional de Protección Civil.

Estabilidad en el empleo y condiciones laborales dignas.

Dotación suficiente de medios técnicos y humanos.

Creación de una mesa estatal de negociación con representación de todos los territorios.

✊ Desde CGTA recordamos que no son héroes: son trabajadores y trabajadoras con derecho a volver vivos a casa tras cada jornada. Por eso exigimos al Gobierno andaluz y a todas las administraciones que asuman sus responsabilidades y pongan fin a esta situación de precariedad criminal.