Twitter Youtube Facebook Instagram

CGTA apoya la lucha de los bomberos forestales: basta de precariedad y abandono institucional

article

Desde la Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGTA) mostramos nuestro apoyo firme e incondicional a los bomberos y bomberas forestales que, año tras año, arriesgan su vida para proteger nuestros montes y comunidades.

Durante la concentración celebrada en Cádiz, hemos denunciado que la situación de estos profesionales es insostenible: jornadas extenuantes de hasta 14 horas, salarios que no superan los 1.300 euros, equipos de protección insuficientes, falta de formación continua y ausencia de una segunda actividad para quienes resultan lesionados o envejecen en el servicio. Todo ello bajo un modelo de gestión que desprecia a quienes ponen el cuerpo frente al fuego.

Las reivindicaciones son claras:

  • Cumplimiento efectivo de la Ley de Bomberos Forestales (Ley 17/2015).

  • Reconocimiento pleno como personal esencial del Sistema Nacional de Protección Civil.

  • Estabilidad en el empleo y condiciones laborales dignas.

  • Dotación suficiente de medios técnicos y humanos.

  • Creación de una mesa estatal de negociación con representación de todos los territorios.

✊ Desde CGTA recordamos que no son héroes: son trabajadores y trabajadoras con derecho a volver vivos a casa tras cada jornada. Por eso exigimos al Gobierno andaluz y a todas las administraciones que asuman sus responsabilidades y pongan fin a esta situación de precariedad criminal.

📄  Comunicado íntegro

Comparte

Últimas noticias
Eventos
Ver todos los eventos
Últimas barricadas de papel
Últimas noticias
Síguenos
Twitter Facebook Youtube Instagram
SOBRE CGT ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) es una confederación territorial del sindicato español CGT que lo representa en la comunidad autónoma de Andalucía y las ciudades autonomas de Ceuta y Melilla. CGT es un sindicato de orientación anarcosindicalista, es decir “de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria”.

WEBS DE CGT
LEGAL
SÍGUENOS
Twitter Youtube Facebook Instagram
  • CGT Andalucia, Ceuta y Melilla - (CGTA) © 2015-2023
Search
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.