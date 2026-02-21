CGT denuncia posibles contrataciones irregulares en Canal Sur y exige transparencia en el empleo público

CGT Andalucía ha denunciado posibles irregularidades en varios procesos de contratación de periodistas en Canal Sur, señalando la existencia de incorporaciones que podrían haberse realizado sin procedimiento público transparente y sin garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Al tratarse de una radiotelevisión pública financiada con dinero de toda la ciudadanía andaluza, cualquier proceso de selección debe cumplir escrupulosamente con los criterios de objetividad, publicidad y concurrencia. La opacidad en la contratación no solo perjudica a quienes aspiran legítimamente a un puesto de trabajo, sino que erosiona la confianza en las instituciones públicas.

El empleo público no puede gestionarse con discrecionalidad

Desde CGT Andalucía defendemos que el acceso al empleo público debe estar blindado frente a cualquier práctica que genere sospecha de arbitrariedad.

La contratación en entes públicos no puede depender de decisiones internas sin transparencia ni de procedimientos cerrados que impidan la libre concurrencia. Cada puesto financiado con recursos públicos debe responder a un proceso claro, abierto y verificable.

La defensa de la igualdad de oportunidades no es un principio abstracto: es una obligación legal y democrática.

Transparencia, legalidad y garantías para todas las personas aspirantes

Las presuntas contrataciones denunciadas reabren el debate sobre los mecanismos de acceso en los medios públicos andaluces y la necesidad de reforzar:

Procesos de selección públicos y con publicidad suficiente

Bolsas de empleo reguladas y accesibles

Criterios objetivos de evaluación

Mecanismos de control y fiscalización

La falta de transparencia no solo perjudica a profesionales del sector, sino que debilita el carácter de servicio público que debe regir en Canal Sur.

CGT Andalucía exige aclaraciones y garantías

CGT Andalucía reclama que se esclarezcan los hechos, que se garantice el cumplimiento estricto de la normativa en materia de empleo público y que se adopten medidas para evitar que situaciones similares puedan repetirse.

La defensa del empleo digno, estable y accesible en condiciones de igualdad forma parte del compromiso sindical con la clase trabajadora y con el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

Porque el empleo público no es patrimonio de nadie.

Es un derecho que debe gestionarse con transparencia, legalidad y respeto a la ciudadanía.