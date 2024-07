Correos sitúa el epicentro del acoso laboral en Almonte (Huelva)

La localidad de Almonte, famosa por ser el municipio al que pertenece la aldea del Rocío también lo es por haber conseguido situarse como el paraíso del acoso laboral para la dirección de CORREOS, una especie invasora a extinguir en el entorno de Doñana.

El próximo martes, 23 de julio, a partir de las 10,30h CGT realizará una peregrinación de protesta contra el ACOSO LABORAL en CORREOS y en APOYO a la compañera Raquel, cartera de Almonte víctima de la opresión de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, para realizar protesta en el entorno de la cartería de esta población onubense, sito en C/Sevilla33.

La CGT de Correos quiere denunciar la permisibidad y connivencia de la Sociedad Estatal Correos en el desarrollo de actitudes de hostigamiento laboral como las que se están dando en la cartería de Almonte (Huelva).

En medio de una política de presión al personal para tapar las carencias en inversión y plantillas, las voces críticas como la de Raquel, trabajadora de reparto de Almonte, se pretenden acallar mediante el acorralamiento, el aislamiento social, la difamación y el perjuicio constante y sibilino, lo que la ha llevado a la angustia y a la enfermedad.

La Dirección de Correos, lejos de tomar verdaderas medidas de prevención y protección de la Salud, sanciona a la trabajadora, a instancia de la Jefa de reparto de esta localidad, con 2 meses de suspensión de empleo y sueldo, por defender, como representante sindical, el trabajo en base a las propias normativas internas de la empresa

. Lamentable resulta la actuación de la Jefatura de “Relaciones Laborales” de Correos, que ante las reiteradas denuncias por escrito, no solo no interviene, sino que ni siquiera responde, dando vía libre a las agresiones psicológicas. La Inspección de Trabajo ha obligado a repetir la Evaluación de Riesgos laborales en la cartería de Almonte y Correos ha vuelto a realizar una chapuza de manera impune, esquivando normativas, falseando medidas, por lo que los riesgos Psíquicos campan a sus anchas en esa cartería, como una amenaza que no deja otra opción que la indefensión o la huida.

La trabajadora ya venía de padecer una situación de hostilidad grave de Correos, por lo que tuvo que cambiar hasta de Comunidad Autónoma y a su llegada a Almonte la empresa había extendido falsos rumores en el ánimo de que fuese tratada como una apestada por el resto de la plantilla. Desde el principio la responsable remitía informes de Raquel por todo a jefaturas superiores en una hipervigilancia insoportable, en lo que puede definir como “Acoso Institucional” por parte de la estructura de Correos, que amparaba las actitudes de esta jefa.

Habiendo denunciado en los juzgados; ¿Dónde queda el “Derecho de Indemnidad” que reconoce el Art. 24 de la Constitución? ¿Dónde está la protección como representante sindical? ¿Dónde está la Inspección de Trabajo? Resulta irónico que la firma e implementación por el estado español del Protocolo 190 de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo), que establece medidas para la prevención del Acoso Laboral, y otras normas, se incumplan en una Sociedad Estatal como Correos.

La Compañera Raquel desde su llegada a la U.R. de Almonte en Huelva ha encontrado la hostilidad de una jefatura que se desenvuelve en el centro de trabajo con maneras autoritarias y despóticas, generando un clima laboral irrespirable, en el que se ha generado un ambiente muy complicado al que lleva sobreviviendo los últimos 3 años hasta que ha afectado gravemente a su salud.

En el mes de mayo del año pasado, durante las elecciones municipales, como Delegada de la CGT reivindicó el trabajo de la correspondencia electoral “dentro de la jornada ordinaria de trabajo”, como dicen las instrucciones de Correos en estos procesos, y la prioridad de este tipo de envíos que marca el B.O.E. en los periodos electorales.

La agresividad de Correos ha sido tal que se presentaron en su centro de trabajo 4 altas jefaturas para presionarla y achantarla. Su jefa la denuncia mediante un demencial Protocolo Contra el Acoso que Relaciones Laborales cursa con toda urgencia y, aunque se desestima, lo convierten en un expediente disciplinario aberrante, que no se detiene ni ante su precario estado de salud y, estando de baja, la sancionan con 2 faltas graves y suspensión de empleo y sueldo de 2 meses que en la actualidad está cumpliendo.

Correos está dando largas a cualquier medida como el cambio provisional de centro de trabajo y la incorporación se prevé para el 8 de agosto en un clima intoxicado de rumores y falsedades, sin medidas reales de prevención de este tipo de riesgos psíquicos, expuesta al Acoso Laboral como medida ejemplarizante para el resto de carteros.

Por todos estos motivos, exigiendo soluciones, en solidaridad con Raquel, el próximo martes 23 de julio, a las 10:30h nos concentraremos frente a Correos de Almonte (Huelva) como denuncia pública, porque todas somos Raquel.

MARTES 23 DE JULIO, CONTRA EL ACOSO LABORAL EN CORREOS; Se amplía información en el 619 452 182, Juanfra Gacto, Co-Secretario de Acción Sindical CGT Correos.