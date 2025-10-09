Twitter Youtube Facebook Instagram

Curso de Formación en Elecciones Sindicales

Cartel_Formación_elecciones

 

Cursos de formación del mes de OCTUBRE/2025: ELECCIONES SINDICALES

Modalidad: Presencial.

Ponente: Miguel Sevillano.

Día: 16/10/2025 (Jueves)

Hora: 16:30 h a 19:30 h

Lugar: C/ Rafael de Muros 10 – Algeciras

Inscripciones:  https://forms.gle/7NzTAZhRBo5EiWD48

(para recibir documentación del curso debes indicar en tu inscripción tu e-mail).

La formación en CGT Andalucía, Ceuta y Melilla no es una mera capacitación para el mercado laboral, sino un proceso integral de empoderamiento individual y colectivo que apunta a una mayor libertad, justicia social y sostenibilidad.

Demandad cursos de formación a vuestras Federaciones y Sindicatos, para ello, estos deberán de ponerse en contacto con esta Secretaría a través del correo electrónico: spcgta@cgt.org.es

Es importante que tengamos en cuenta que la legislación ha estado moldeada con diversos Laudos que han interpretado y matizado ciertos aspectos. Con lo que conviene que tengamos claro que cualquier diferencia, a lo que en la norma viene establecida, se verá en un Laudo arbitral en el que intervendrán los sindicatos mayoritarios que seguro intentaran conseguir que sus intereses, sean valorados positivamente.

La recopilación de estos Laudos y en más de un caso, sentencias judiciales, están a disposición en el gabinete jurídico confederal.

Desarrollaremos como se elige la representación de las personas trabajadoras unitaria y recordamos que existe la representación de las personas trabajadoras sindical a través del Sindicato y su extensión en las empresas a través de las Secciones Sindicales.

 

