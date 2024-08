Denuncian machismo sindical de UGT, CCOO y CSIF por discriminación y exclusión de las mujeres en la Mesa del Convenio de VEIASA

Cuando el Congreso de los Diputados hace historia con la aprobación de la Ley de Paridad, los que se presume que deben defenderla desde postulados progresistas en el ámbito sindical de las Empresas en este caso Publicas como VEIASA son los primeros en incumplirlas, nos trasladan trabajadores indignados a Nuevodiario.

La unidad se predica dando ejemplo, insisten empleados de VEIASA a nuestro digital, y los que excluyen previamente a las mujeres, y a la práctica totalidad de colectivos y grupos de VEIASA desde hace 17 meses, cuando llegan los problemas no pueden pedir y aún menos erigirse en salvadores de todos.

Los sindicatos de clase, debe ser solidarios y defender la igualdad como principio general y combatir el corporativismo de solo para inspectores que defienden los actuales responsables de las Secciones Sindicales en VEIASA en clara discriminación de todos los colectivos.

Esta anomalía, machismo sindical y hasta burla deja en muy mal lugar a los Secretarios Generales Nacionales de UGT y CCOO Pepe Álvarez y Unai Sordo, y por extensión a la FICA de Mariano Hoya y la Federación de Industria de Garbiñe Espejo y cuestiona verdaderamente las políticas de igualdad y participación de las mujeres en las Secciones Sindicales de la Empresa VEIASA, insisten trabajadoras y trabajadores de las ITV y METROLOGIA de Andalucía.

La chapuza de 15 meses de una Negociación ilegal, sin informe “PREVIO”, como establece el artículo 24 de la Ley 12/2023, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2024, de la Mesa Negociadora del IV Convenio Colectivo de VEIASA, se torna en una demanda general de los trabajadores y trabajadoras por cambios en la composición de la misma, pasando, en cuanto a la representación monográfica de 100% de hombres, tanto de CCOO, UGT-FICA y CSIF, que además de incumplir el Plan de Igualdad y la paridad, ignoran una representación plural, donde debería contar con mujeres, Sector de Metrología, de la Central, Unidades Móviles, técnicos, administrativas/os, verificadores, inspectores, etc.

Son muchos y muchas los/as empleados/as que a pesar del miedo y la presión de sindicatos colaboracionistas y Dirección trasladan sus quejas y preguntas a nuestro medio, para que, desde la libertad de expresión, que en otros foros tienen cercenada, las hagamos llegar al conjunto de la sociedad.

En este aspecto para quienes quieran hacerse eco, ahí llevan algunas preguntas: ¿Vais a cumplir las normas y documentos sindicales, así como el Plan de Igualdad e incorporar a mujeres delegadas en la Mesa negociadora y a miembros de Metrología, administrativas, técnicos, etc.?. ¿Sois conscientes que si queréis tener credibilidad ante los trabajadores debéis poner coto a esta falta de respeto, dignidad y derechos de las mujeres? ¿Vais a firmar un acuerdo de Convenio que empeore las condiciones de III Convenio Colectivo de VEIASA? ¿Vais a pelear solo por los inspectores por eso habéis excluido a todos los colectivos de la Mesa Negociadora? ¿estáis de acuerdo que en plena negociación de Convenio la Dirección de VEIASA imponga la Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo de los verificadores de Metrología? ¿vais a seguir callados y sin hacer nada ante el cierre de tres Laboratorios Provinciales de Metrología, San Fernando, Málaga y Carmona? ¿vais a seguir permitiendo que se persiga y acosen a trabajadores por la Mutua y la contratación de detectives por VEIASA? ¿Por qué en las Acta de la Mesa no se explica todo lo tratado? ¿Vais a asumir responsabilidades y marcharos si no hay Convenio o si no hay un buen acuerdo de Convenio? Estos son algunos interrogantes que nos han hecho llegar a Nuevodiario trabajadores de VEIASA y que seguiremos recogiendo e informando puntualmente a los/as Andaluces/zas.