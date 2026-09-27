Comienza la temporada baja en las playas de Málaga y la temporada alta en los juzgados

Mientras que pese a las altísimas temperaturas y gran afluencia de personas a las playas, el servicio de salvamento y socorrismo ha sido drásticamente reducido por la concejala Teresa Porras a sábados y domingos, empiezan a llegar las primeras citaciones judiciales para evaluar los atropellos cometidos por el tándem SSGA y Ayuntamiento de Málaga desde que hace 26 semanas comenzara la huelga indefinida.

El próximo 21 de octubre, la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Málaga ha citado a juicio a CGT-A como demandante, a SSGA como empresa concesionaria y al Ayuntamiento de Málaga como propietaria del servicio para abordar el despido colectivo y selectivo de socorristas llevado a cabo para disimular los efectos de la huelga y aprovechar la lentitud de la justicia para intentar salvar la temporada de verano en las playas de Málaga con todo tipo de actuaciones ilícitas que ahora empiezan a desfilar por los juzgados y despachos de la Inspección de Trabajo.

El balance de la temporada no puede ser más catastrófico, el ayuntamiento de Málaga ha cerrado playas en plena feria y otras fechas por contaminación, el E-coli se ha hecho popular en las playas, se han ahogado bañistas, se ha consentido a la contrata incumplir el pliego de condiciones de salvamento y socorrismo, … mientras su socio privado SSGA lleva a sus espaldas denuncias ante el SEPRONA por repostar combustible a las motos de agua en la misma orilla, ante capitanía marítima por la falta de titulación de las personas contratadas para sustituir a huelguistas y despedidos, ante la inspección de trabajo por falta de medidas de seguridad y salud y las nefastas condiciones de las torres de vigilancia, horarios, jornadas, etc., ante los juzgados de lo social por violar el derecho fundamental a la huelga, por sustitución de huelguistas, por contrataciones irregulares, por inventarse unos servicios mínimos en complot con la concejala de la suciedad…

El regalo literal de un millón de euros de dinero público de los impuestos de la ciudadanía malagueña por parte del Ayuntamiento a SSGA (por cuatro meses) para tapar la incompetencia de Teresa Porras y de los estómagos agradecidos que conforman el equipo de playas, pasa de la arena a las sedes judiciales y administrativas a partir de octubre.

Desde CGT continuamos vigilantes y poniendo en marcha todo tipo de medidas legales contra los abusos de SSG, si bien la tardanza de la inspección de trabajo, juzgados de lo social y el resto de organismos públicos que deben dar respuestas a nuestras denuncias, protege a quienes infringen la legalidad.

Desde el comité de huelga de CGT estamos convencidos que más pronto que tarde empezaremos a tener resoluciones administrativas y judiciales que censuren las piratas actuaciones del tándem UTE Playas Málaga y Teresa Porras.

La lentitud orquestada por el sistema para que se pierda la paciencia no va a tener buena acogida y en CGT-A sabemos esperar para que se haga justicia ante los abusos contra las personas trabajadoras y la ley, confiando en que en algún momento los organismos e instituciones sirvan para algo.

Será este otoño y el próximo invierno en el que se empiecen a despejar las incógnitas de la trama del caducado alcalde de Málaga, su equipo de incompetentes y la empresa SSGA.

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