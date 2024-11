El 100% de la plantilla de Plásticos Ima (Archidona) secunda la huelga desde anoche.

Tras los intentos fallidos ante el SERCLA la pasada semana, la huelga indefinida en plásticos Ima ha dado comienzo a las 22h del domingo, 24 de noviembre, con un seguimiento masivo que ha provocado la parada obligada de toda la maquinaria y la producción al no tener ningún operario para trabajar.

La empresa perteneciente al grupo multinacional TUYPER, pretende mantener condiciones inferiores a las establecidas en el convenio estatal de la industria química, no compensar los festivos trabajados, seguir manteniendo la imposibilidad del disfrute del periodo de bocadillo obligando además a recuperarlo con horas de trabajo a mayores de la jornada anual de 1752h, establecer un calendario laboral ilegal para 2025, perpetuarse sin el obligatorio plan de igualdad (a esta empresa no le gustan laboralmente las mujeres) etc. etc.

El apoyo masivo de La plantilla a la huelga demuestra el cansancio y hartazgo de tener peores condiciones laborales a las establecidas en el convenio y a las vigentes en otros centros de trabajo del mismo grupo empresarial por el mero hecho de estar ubicada en el medio rural andaluz, Archidona también es Europa y no el Norte de África.

La huelga es de carácter indefinido pero la empresa conoce de primera mano que la plantilla sigue abierta a la negociación y diálogo para evitar alargar innecesariamente un conflicto que los trabajadores no desean.