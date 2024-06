El caso de homofobia en una panadería de Coín (Málaga) irá a juicio: el empresario se niega a un acuerdo

El caso de homofobia en una panadería de Coín (Málaga) denunciado por el sindicato CGT irá a juicio: el empresario se ha negado a un acuerdo con el afectado. Este jueves, 13 de junio, el trabajador “vejado y su jefe en una panadería de Coín (Málaga) se han visto las caras” ante el centro de mediación, arbitraje y conciliación de Málaga tras ser citados por la Junta de Andalucía para intentar alcanzar un acuerdo que evite la vía judicial sobre la demanda en la que se reclama el autodespido por violación de sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación por su condición sexual. Así lo ha explicado en SER Málaga Miguel Montenegro, secretario general de la CGT.

El trabajador se vio afectado “por un acto empresarial absolutamente ilegal contra su dignidad al plasmar en la identificación de la operación bancaria de ingreso de la nómina a un empleado, concepto ‘nómina abril maricón'”.

El empresario parece que “tres semanas después de su incalificable actuación, continúa sin aprender nada y ha comparecido ante el CMAC acompañado de abogada para oponerse a la solicitud de autodespido del panadero menospreciado por su condición sexual, solicitando del letrado conciliador un acta sin acuerdo, mientras persiste en continuar con la asfixia económica hacia la víctima al no haber abonado las retribuciones correspondientes a la nómina de mayo pese a encontrarnos ya a mitad de junio. Confiamos en que al menos en la identificación de la operación bancaria se limite a poner nómina de mayo, si lo hace, ante su incuestionable estrategia de perseguir el abandono voluntario de la empresa”.

CGT ya puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo de Málaga dos denuncias al conocer la situación, la primera por los hechos considerados como muy graves contra la dignidad del trabajador por su condición sexual y la segunda por el retraso en el abono del salario, no respetarse el SMI, infracotizaciones a la seguridad social, excesos de jornada no retribuidos e incumplimientos múltiples del convenio colectivo (fabricación y venta de pan de la provincia de Málaga) tanto en materia económica como laboral. Estas denuncias han sido admitidas y se encuentran en fase de investigación y trámite por parte de las personas funcionarias a las que se les ha encomendado, de las que el sindicato confía en tener resoluciones favorables en un breve plazo de tiempo.

Por otra parte, la dirección jurídica del caso, a cargo de Cristina Morones (del sindicato CGT), ha interpuesto además de la demanda de autodespido por Vulneración de Derechos Fundamentales con la reclamación de las preceptivas indemnizaciones por el trato recibido por el empresario, otra suerte de reclamaciones consistentes en: exigir ante la Seguridad Social el cambio de contingencia de la IT que padece el trabajador para que sea considerada derivada de accidente de trabajo con las consecuencias inherentes; reclamar las diferencias retributivas derivadas de las horas extraordinarias no abonadas en el último año y solicitud, como medida cautelar, de no reincorporación a la empresa en caso de recibir el alta médica hasta dictado de la sentencia. Además, se reclama la solicitud de embargo preventivo para garantizar el abono puntual de las nóminas ante las actuaciones del empresario.

El trabajador afectado, apoyado por el propio sindicato, ha trasladado que “todo está siguiendo el curso legal estando en manos de una abogada en la que tenemos plena confianza. Seguimos y seguiremos luchando para que cosas así no queden impunes, y el poder ayudar y dar fuerza a la gente que se encuentra en la misma situación, que no se callen y denuncien. Tenemos que luchar por nuestros derechos y nadie puede recibir ningún tipo de humillación ni trato vejatorio por parte de un empresario.”