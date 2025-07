El Convenio colectivo de hostelería de Melilla hunde a las personas trabajadoras del sector.

Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla queremos mostrar nuestra solidaridad con quienes trabajan en la hostelería melillense tras ser víctimas de lo que aparentemente supone un atraco laboral a manos de los sindicatos del sistema y una patronal que se muestra eufórica de las concesiones recibidas.

A falta de conocer el texto completo, tras muchos años sin revisión del convenio, cuando es la patronal la que festeja un convenio colectivo nada bueno se puede esperar.

Si los logros más importantes de un convenio colectivo moderno suponen perder el complemento por incapacidad temporal del 100% o pasar de tener cinco días de asuntos propios a tres, miedo nos da conocer el texto completo.

Desde CGT-A no podemos dejar pasar inadvertidas las palabras del presidente de los empresarios hosteleros de Melilla en las que se criminaliza a quienes enferman, como si de vagos y maleantes se tratase, sin tener en cuenta que tras una incapacidad temporal hay un diagnóstico de un profesional de la medicina que es quien avala la gravedad o

Levedad de las dolencias de las personas trabajadoras y la necesidad de la baja médica o no, la gente quiere trabajar y no se queda en su casa por sistema, distinto es que no quieran seguir inmersos en la explotación y la precariedad de una patronal avara y socialmente insensible.

El convenio de hostelería de Melilla parece repetir malas formas sindicales como las recientes del metal de Cádiz donde los burócratas sindicales firman retrocesos laborales a espaldas de quienes están afectadas directamente por las consecuencias de lo firmado, por eso desde CGT en Melilla hacemos un llamamiento a los profesionales del sector de la hostelería a organizarse en CGT para defenderse en conjunto y desde las asambleas de los abusos patronales y de unas cúpulas sindicales que firman lo que la patronal les ponga a cambio de inconfesables prebendas.

Se hará una valoración exhaustiva del texto del convenio de hostelería una vez se conozca el texto completo si la autoridad laboral finalmente lo aprueba y se publica.