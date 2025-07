A media noche de hoy, 31 de julio, está previsto el cambio de empresa encargada de suministro de agua potable desde Antequera al Valle de Abdalajis tras la adjudicación por parte de TRAGSA de la renovación de la concesión para continuar paliando los nefastos efectos del pinchazo del acuífero de los Atanores por la construcción del túnel de Abdalajis en la obra del AVE a Málaga.

La empresa saliente, Aquatrans 2000, ha entregado puntualmente las cartas de subrogación a los 8 miembros de la plantilla y comunicada a la nueva adjudicataria, Transvictoria (RESVI) la documentación pertinente para subrogar a las personas trabajadoras como conductor@s de camión ( 7 hombres y 1 mujer) conforme estipula el convenio colectivo de aplicación, Transporte de Mercancías de la provincia de Málaga.

A día de hoy RESVI, nueva adjudicataria de los cuatro lotes que conforman la concesión de la empresa pública TRAGSA no solo no ha procedido a cumplimentar la documentación para el alta en la empresa del personal subrogado sino que tras la reunión mantenida con CGT la pasada semana en la que la empresa planteaba que no se respetase el convenio colectivo ni los límites en materia de horas de trabajo y descanso, ha procedido a buscar conductores alternativos, todos hombres, a los que ya pasea entre Antequera y el Valle de Abdalajis para adiestrarlos en el conocimiento del trabajo, en un claro indicio de que va a hacer imperar la “piratería” frente a la legalidad, imponiendo condiciones de trabajo ilegales a personas con necesidad de trabajar y con intenciones evidentes de no acceder pacíficamente a la subrogación de l@s profesionales actuales como legítimamente corresponde.

Ante esta situación, CGT, que cuenta con la representación legal de las personas trabajadoras en el centro de trabajo, va a mantener contactos con TRAGSA en el día de hoy intentando que haga valer la legalidad a su nueva concesionaria y evite un conflicto laboral derivado de la no subrogación y de gravísimos incumplimientos en materia laboral y con ello garantizar el suministro de agua potable al Valle de Abdalajis.

Desde CGT formalizamos denuncia ante Inspección de Trabajo el pasado mes de junio contra RESVI, al conocer que había resultado adjudicataria de este servicio, dadas las referencias conocidas de esta empresa sobre los incumplimientos de la legalidad, no en vano RESVI es actualmente la concesionaria de uno de los cuatro lotes de TRAGSA para llevar agua potable al Valle de Abdalajis y se ha caracterizado por la violación de los más básicos derechos como jornada, salario, vacaciones… además de tener unos vehículos que son verdaderas chatarras sobre ruedas.