El SFF-CGT confirma la paralización total de los trabajos de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y de los talleres, incluido el taller del AVE de Málaga, durante el turno de noche.

Paralización en talleres y mantenimiento ferroviario

La jornada de huelga ha comenzado con un seguimiento total en los trabajos de mantenimiento de la infraestructura y en talleres ferroviarios. El SFF-CGT destaca la paralización de la actividad en el taller del AVE de Málaga.

El sindicato prevé también un paro total en talleres, servicios de atención al cliente y mantenimiento de infraestructura, con respeto a los servicios mínimos establecidos.

Afectación a Cercanías y al conjunto de los servicios

El turno de mañana arranca con una grave afectación a los servicios de Cercanías. La huelga se hará notar durante toda la jornada en los servicios de Renfe.

El SFF-CGT señala que Andalucía continúa sin servicios de OUIGO e IRYO desde el accidente de Urda.

Concentraciones en las estaciones andaluzas

A las 11:00 están previstas concentraciones en las estaciones de las capitales de provincia de Andalucía. La convocatoria destaca la concentración en Sevilla Santa Justa y la marcha a pie desde la estación de Los Prados hasta Vialia Málaga.

Las movilizaciones defienden el empleo ferroviario y un modelo de ferrocarril que sitúe la seguridad por encima del beneficio empresarial. El SFF-CGT denuncia que la subcontratación desvía recursos públicos hacia grandes empresas, sin que la inversión llegue en la medida necesaria al mantenimiento de la infraestructura, los talleres y los trenes.

Protesta previa en Córdoba y atención a los medios

El día previo a la huelga, el SFF-CGT en Andalucía organizó y realizó una protesta en Córdoba como paso previo a la jornada de paro.

Antes del inicio de la marcha desde la estación de Los Prados, representantes del sindicato atenderán a los medios de comunicación e informarán del desarrollo de la huelga y de los motivos de la convocatoria. También está prevista la atención a los medios en Sevilla Santa Justa y en la estación Julio Anguita de Córdoba.

A la huelga se han sumado el resto de sindicatos con presencia en los comités de empresa.