La huelga del metal en la provincia de Cádiz sigue activa

CGT-A continúa a la espera de ser citada ante el SERCLA mientras la huelga indefinida del metal en Cádiz sigue en marcha

CGT Andalucía continúa a la espera de ser convocada por el SERCLA en el marco de la huelga indefinida que mantenemos activa en el sector del metal en Cádiz. Somos plenamente conscientes de que la patronal, a través de FEMCA, sigue evitando dar la cara ante la clase trabajadora, prefiriendo cerrar en falso un acuerdo de convenio con UGT, sindicato domesticado que únicamente representa sus propios intereses.

Este lunes 30 de junio la huelga sigue, pese a la campaña de desinformación interesada y a la nueva traición de Montoro y sus adláteres.

CGT, junto con CTM, ha convocado concentraciones desde las 06:00 horas frente a la sede de Dragados Offshore en Puerto Real. A las 07:00 horas tendrá lugar una asamblea unitaria en la que se votará sobre lo que ya se conoce como el Acuerdo de la Vergüenza 2.0.

Asimismo, a las 18:00 horas del lunes hemos convocado una manifestación social de repulsa contra este nefasto preacuerdo y la falta de democracia en la toma de decisiones, que ha marginado a las personas afectadas, impidiéndoles pronunciarse libre y democráticamente. Estamos convencidas de que, de haber sido consultadas, lo habrían rechazado mayoritariamente.

La manifestación, abierta a toda la ciudadanía gaditana, partirá a las 18:00 h desde las puertas de la factoría de Dragados en Puerto Real (Cádiz).

Desde CGT-A reiteramos que FEMCA no puede seguir ignorando a las trabajadoras y trabajadores del metal de la provincia de Cádiz. La huelga indefinida convocada por esta organización no depende de lo que otros pacten a espaldas del sector, sino que son las propias personas afectadas las que deciden, y no las burocracias sindicales al servicio de prebendas o intereses espurios.

CGT permanece en espera de la convocatoria del órgano de mediación para poder sentarnos frente a la patronal con el respaldo del sentir de las asambleas.

En dichas asambleas se ha venido explicando el contenido de una tabla reivindicativa apoyada mayoritariamente por el sector. Emplazamos a FEMCA a no volver a despreciar la convocatoria del SERCLA y a escuchar a quienes están demostrando fuerza y dignidad en la calle estos últimos días, rechazando un acuerdo restrictivo en derechos y retribuciones para las plantillas del sector.

CGT-A, como organización convocante de la huelga indefinida y vehículo de transmisión de las decisiones colectivas, quiere hacer llegar a la patronal los puntos básicos de un convenio estructural y plural, en el que nadie se quede atrás.

Resumen de reivindicaciones del sector del metal en Cádiz:

Compromisos firmes de aplicación y vigilancia del convenio.

Consulta real y vinculante a las plantillas.

Además, CGT exige que el nuevo convenio incluya:

Una duración máxima de 3 años, con subida salarial en base al IPC y recuperación progresiva del poder adquisitivo perdido.

Eliminación de las dobles y triples escalas salariales y del contrato de nuevo ingreso.

Que todas las personas trabajadoras cobren desde el primer momento el complemento de tóxico y penoso.

Que todas las personas, incluidas las de subcontratas, estén reguladas por el convenio del metal.

Desde CGT estamos dispuestas a explicar estos puntos con detalle a FEMCA ante el SERCLA, dando una nueva oportunidad a la negociación real desde las bases, sin intermediaciones burocráticas.

Para CGT-A, las reivindicaciones legítimas de las y los trabajadores del metal están por encima de cualquier interés espurio o lucrativo. Por eso, lanzamos un nuevo emplazamiento a FEMCA para que, antes de que el conflicto se endurezca aún más, aproveche la oportunidad de sentarse con quienes realmente sostienen el sector. Las plantillas no desean este conflicto, pero están dispuestas a sostenerlo hasta el final en defensa de la dignidad y del reconocimiento profesional que merecen.