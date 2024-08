La transparencia brilla por su ausencia en la CAM (Melilla)

Ante los “dedazos” en los llamamientos del personal de bolsa de técnicos educativos: Exigencias de CGT a la Consejería de Presidencia y Administración Pública de Melilla

Desde CGT hemos solicitado formalmente a la Consejería de Presidencia y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla que se nos entregue un listado ordenado de personas con la categoría de Técnico Superior en Educación Infantil que forman parte de cada una de las bolsas de trabajo (A y B) emanadas de la Resolución Nº 707, de fecha 6 de mayo de 2021, relativa a las bases de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo en dicha categoría, para nombramientos de funcionarios interinos en la Ciudad Autónoma de Melilla. Esta resolución establece textualmente:

“La lista definitiva resultante de la aplicación del baremo dará lugar a dos bolsas de trabajo idénticas por cada categoría profesional (bolsa A y bolsa B), cuyo funcionamiento será completamente independiente entre ellas. La Bolsa A se utilizará para los nombramientos con una previsión de duración inferior a un año. Finalizados uno o varios nombramientos, el aspirante permanecerá en el lugar que ocupara en la lista en el momento de ser llamado hasta completar los seis meses.

La Bolsa B se utilizará para los nombramientos con una previsión de duración superior a un año. Finalizados uno o varios nombramientos, el aspirante permanecerá en el lugar que ocupara en la lista en el momento de ser llamado hasta completar el año.

En ambas bolsas, cuando un aspirante seleccionado comience su contrato o nombramiento y renuncie al mismo antes de finalizarlo, pasará a ocupar el último lugar en la lista correspondiente.”

Esta solicitud se realizó amparándonos en los derechos de información y participación de las organizaciones sindicales y sus secciones sindicales en el ámbito de la empresa, motivados por las quejas de varios miembros de la bolsa que han denunciado ante CGT manipulación e incumplimiento del orden preestablecido. Estos actos han provocado daños irreparables a sus derechos individuales.

A pesar de que ha pasado un mes desde la solicitud formal de CGT, registrada por entrada, la Ciudad Autónoma de Melilla ha optado por el silencio como respuesta. Ante esta falta de transparencia, no nos queda más remedio que recurrir a la vía judicial como único medio para que se respete el derecho a la información y participación de la sección sindical de CGT en la CAM. Exigimos el cese inmediato de la violación del artículo 14 de la Constitución, que protege a los Técnicos en Educación Infantil de cualquier discriminación y les garantiza su derecho a ocupar el puesto de trabajo que les corresponde.

Una vez más, Imbroda y su equipo de gobierno han demostrado cómo no se deben hacer las cosas, quejándose posteriormente de recibir sentencias adversas como resultado de su gestión y de maniobras tan cuestionables como el innombrable acuerdo con UGT, CCOO y CSIF. Este acuerdo, destinado a otorgar un trato despectivo e ilegal a las personas que forman parte de los planes de empleo de la ciudad, ha sido declarado nulo por el Juzgado de lo Social Único de Melilla. Sin embargo, para vergüenza del presidente de la CAM, ha decidido recurrir la sentencia ante el TSJA, a pesar de haber anunciado públicamente que no lo haría, demostrando una vez más que su palabra no tiene valor alguno.