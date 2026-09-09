LOS 7 DE ACERINOX: UNA RECLAMACIÓN MILLONARIA TRAS LA HUELGA DE 2024

Alberto Padilla, actual secretario general de CGT Acerinox Europa, es una de las siete personas afectadas por una reclamación cercana a los 30 millones de euros tras el conflicto laboral de 2024

Siete trabajadores. Cerca de treinta millones de euros.

Esa es la dimensión de la reclamación judicial que afecta a siete integrantes del comité de huelga que protagonizó en 2024 uno de los conflictos laborales más importantes de Andalucía: la huelga de Acerinox Europa en la planta de Palmones, en Los Barrios (Cádiz).

Entre esas siete personas se encuentra Alberto Padilla, actual secretario general de CGT Acerinox Europa, quien durante aquel conflicto formó parte del comité de huelga.

Pero lo que está en juego va mucho más allá de siete personas concretas.

Está en juego el derecho de cualquier trabajador o trabajadora a organizarse, defender sus condiciones laborales y ejercer el derecho fundamental a la huelga sin enfrentarse después a reclamaciones económicas capaces de condicionar toda una vida.

Más de cuatro meses de huelga

El conflicto comenzó el 5 de febrero de 2024, después de que la plantilla respaldara ampliamente una huelga indefinida ante el bloqueo de las negociaciones del IV Convenio Colectivo de Acerinox Europa.

En aquella votación, 1.313 trabajadores respaldaron la huelga frente a 193 votos en contra.

Las discrepancias afectaban a cuestiones fundamentales: salarios, organización del trabajo, disponibilidad, flexibilidad, turnos, descansos y conciliación familiar.

La huelga se prolongó durante más de cuatro meses y se convirtió en el paro más largo de la historia de la planta.

«Querían que dejáramos de ser dueños de nuestros días libres»

Alberto Padilla explica que uno de los principales motivos del conflicto fue el intento de modificar las condiciones de organización del trabajo de una gran parte de la plantilla.

Según relata, la empresa pretendía establecer periodos obligatorios de vacaciones y modificar las condiciones del denominado quinto turno.

También se planteaba un sistema de disponibilidad que obligaría a trabajadores en sus días de descanso a permanecer pendientes del teléfono ante posibles requerimientos de la empresa.

«Querían tenernos atados a un teléfono durante los cuatro días que forman parte del descanso del 6-4 del quinto turno», explica Padilla.

Para quienes participaron en aquella huelga, la movilización fue la respuesta de una plantilla que consideraba amenazadas condiciones laborales y derechos conquistados durante años.

Una reclamación de cerca de 30 millones

Acerinox cuestionó judicialmente la legalidad de la huelga y terminó reclamando alrededor de 30 millones de euros a siete integrantes del comité de huelga por los perjuicios económicos que atribuye a la paralización de la factoría.

La cifra resulta difícil de dimensionar.

Dividida entre siete personas, hablamos de una reclamación superior a los cuatro millones de euros por trabajador.

No estamos hablando de fondos de inversión, grandes accionistas o altos directivos.

Estamos hablando de trabajadores que asumieron la responsabilidad de formar parte de un comité de huelga.

Asfixiar para que nadie vuelva a levantar la cabeza

Desde CGT consideramos que actuaciones de esta magnitud no pueden analizarse únicamente como un conflicto judicial entre una empresa y siete trabajadores.

También deben entenderse dentro de una realidad mucho más amplia: la utilización de instrumentos económicos, jurídicos y disciplinarios con el único objetivo de desgastar, asfixiar y desanimar los movimientos de la clase trabajadora.

Ese efecto no afecta únicamente a quienes están directamente señalados.

El objetivo de la patronal con este tipo de actuaciones es desalentar a la clase trabajadora y asfixiar a los obreros y obreras que se organizan y combaten por sus derechos.

Frente a estas actitudes, la clase trabajadora, obrera y organizada no debe permitirlas ni dar un solo paso atrás. Debemos acompañar, desde la solidaridad y el apoyo mutuo, a cualquier trabajador o trabajadora que sufra este tipo de represión, sea cual sea su centro de trabajo y ocurra donde ocurra en el mundo.

Porque, por encima de cualquier corporación multinacional, por muchos recursos económicos, políticos y sociales que pueda tener, está la organización de la clase trabajadora. Y eso es algo que, probablemente, nunca podrán comprar.

Alberto Padilla y los otros seis compañeros

Tras finalizar la huelga, el 28 de junio de 2024, se constituyó la sección sindical de CGT en Acerinox Europa.

Alberto Padilla pasó posteriormente a formar parte del proyecto sindical de CGT dentro de la factoría y actualmente ocupa la Secretaría General de CGT Acerinox Europa.

La huelga terminó.

La plantilla volvió a trabajar.

Se alcanzó un nuevo convenio.

Pero las consecuencias judiciales del conflicto continúan afectando a siete trabajadores.

Hoy son siete. Mañana puede ser cualquiera

El derecho de huelga está reconocido como derecho fundamental en el artículo 28.2 de la Constitución Española.

Una huelga implica necesariamente presión sobre la actividad empresarial. Esa es precisamente una de las pocas herramientas colectivas de las que dispone la clase trabajadora para defender sus intereses.

Por eso una reclamación de esta magnitud contra quienes formaron parte de un comité de huelga trasciende completamente el caso Acerinox.

¿Qué trabajador se atreverá a formar parte de un comité de huelga si sabe que puede acabar enfrentándose a una reclamación de millones de euros?

¿Qué capacidad real de organización existiría si cada conflicto colectivo pudiera terminar poniendo en riesgo el patrimonio y el futuro personal de quienes dieron un paso al frente?

Por eso hablamos de los 7 de Acerinox.

Hoy son Alberto Padilla y otros seis compañeros.

Mañana podría ser cualquier delegado, cualquier delegada, cualquier comité de huelga o cualquier trabajador que decida organizarse y decir basta.

HACER HUELGA NO ES UN DELITO.

DEFENDER LOS DERECHOS DE LA PLANTILLA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA CONDENA ECONÓMICA.

DEFENDER A LOS 7 DE ACERINOX ES DEFENDER EL DERECHO A ORGANIZARNOS Y LUCHAR.

Concentración en apoyo a los 7 de Acerinox

El martes 29 de septiembre de 2026, a partir de las 9:00 horas, coincidiendo con la celebración del juicio contra los siete sindicalistas, se realizará una concentración en apoyo a Alberto Padilla, miembro de CGT Metal Campo de Gibraltar en Acerinox Europa y del comité de huelga de 2024, y a los seis compañeros del sindicato ATA.

La convocatoria tendrá lugar ante el Juzgado de lo Social de Algeciras, situado en la avenida Virgen del Carmen, 55, Algeciras.

Defender a los trabajadores no es un delito. Hacer sindicalismo es un derecho.