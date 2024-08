Mientras La clase política se va de vacaciones cientos de melillenses no tienen ni para el pan diario.

La desfachatez de los/as dirigentes políticos alcanza límites insospechados hasta el punto de evidenciar que cuando no hay elecciones a la vista los problemas ciudadanos “se la traen al pairo” como se demuestra con la no activación de Los planes de empleo de la Delegación del Gobierno en Melilla o con el descarado atraco de la CAM a quienes están a punto de concluir el plan de empleo de la ciudad autónoma, pese a la sentencia a instancias de CGT que declara nulo el acuerdo de la Ciudad Autonoma con CCOO, UGT y CSIF para discriminar y no abonar lo previsto en las tablas salariales del Convenio colectivo de su personal laboral u otras cuestiones como derechos sociales o permisos.

Llega el mes de agosto para aumentar el descanso de quienes se llevan ingentes cantidades de dinero público por ser cargos políticos y trabajar más bien poco, así como para incrementar el desamparo de quienes no tienen que llevar a la mesa de sus familias, por mor de decisiones de quienes viviendo a cuerpo de rey todo el año hoy si pueden tomar vacaciones y despreocuparse si es que en algún momento se han preocupado por algo que afecte al pueblo más allá de pedirles el voto para mantener sus lujosos estatus.

Para CGT es absolutamente reprobable y reprochable la actitud de la clase política melillense que hace valer el “ ande yo caliente…” sin preocuparse de la grave situación que su inacción y toma de decisiones provoca a miles de personas en situaciones límite en muchos casos o en exclusión social en otros muchos.

CGT vuelve a calificar como un atropello social y desvergüenza política lo que viene aconteciendo en Melilla con los distintos planes de empleo, obligando a las personas afectadas a tener que recurrir a la vía judicial para hacer valer sus derechos constitucionales, sociales y laborales en el trabajo, no teniendo otra salida que la de clamar ante los colapsados e insuficientes juzgados de Melilla que se haga justicia social.

Ante la terminación en breves fechas del plan de empleo de la CAM que se encuentra actualmente activo, animamos a todas las personas incluidas en el

Mismo a ponerse en contacto con CGT para dar comienzo a la preparación de las reclamaciones de diferencias económicas e indemnizaciones correspondientes a este 2024, porque nuestra organización sindical siempre está con quienes más lo necesitan.