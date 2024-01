Exposición a Riesgos Cancerígenos en ILUNIÓN, Empleo Especial CGT por la Seguridad Laboral

Trabajadoras de Ilunión Medio Ambiente e Ilunión Empleo Especial en el Metro de Sevilla han estado expuestas al agente químico cancerígeno del polvo de la arena de sílice cristalina, según la Inspección de Trabajo.

La Inspección de Trabajo ha dado la razón a las trabajadoras de la empresa Ilunión, perteneciente a la Fundación ONCE, en la denuncia interpuesta contra dicha empresa y el Metro de Sevilla por incumplimiento reiterado de la Prevención de Riesgos Laborales. La resolución constata que, durante más de una década, las trabajadoras de limpieza han estado expuestas a un peligroso y cancerígeno agente químico, el polvo fracción respirable de sílice cristalina (SCR). La Inspección corrobora que se han superado los valores límite ambientales de exposición diaria, mientras la empresa no ha adoptado medidas para garantizar la seguridad y la salud de las empleadas. Además, no ha realizado una evaluación de los riesgos laborales, ni ha llevado a cabo la vigilancia de la salud, ni ha abierto ningún canal de comunicación, participación o consulta con las delegadas de prevención. Es más, esta mala práctica en prevención procede de una empresa que pertenece a la Fundación ONCE, la cual cuenta con más de 40.000 trabajadores en todo el estado, siendo el 42 por ciento de la plantilla de ‘empleo especial’ —trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles y, por tanto, más vulnerables—. Hay medio centenar de trabajadoras afectadas en Sevilla.

CGT recuerda que, como ya denunció en mayo de 2023, cuando no se han implementado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal al trabajo encomendado, la responsabilidad recae en la empresa de la que dependen los trabajadores afectados. Estamos a la espera de la ejecución inmediata del requerimiento en materia de prevención de riesgos laborales para confirmar que las empresas hayan adoptado las medidas necesarias; de no ser así, podrían enfrentarse a sanciones por parte de la Junta de Andalucía.

CGT registrará formalmente esta resolución ante el Parlamento andaluz, contando con el apoyo de Adelante Andalucía e Izquierda Unida.