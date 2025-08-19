Ya está aquí el nº2 de A las Barrikadas de Agosto

CGT Andalucía, Ceuta y Melilla lanza el segundo número de A las Barrikadas, un boletín que vuelve a poner el foco donde duele: en la impunidad empresarial, la represión sindical y el abandono institucional que sufre la clase trabajadora.

🔻 Este número se abre con una denuncia frontal al terrorismo patronal en Córdoba, donde las cifras de siniestralidad laboral siguen creciendo mientras la prevención brilla por su ausencia. Porque no son accidentes: son asesinatos laborales.

🔻 Desde Gijón, el ingreso en prisión de Las Seis de La Suiza por ejercer derechos sindicales evidencia la deriva autoritaria de un poder judicial al servicio de las élites. La represión no nos va a callar.

🔻 Denunciamos la precariedad brutal en sectores como el transporte, la limpieza, el telemarketing o el trabajo doméstico, y señalamos con nombres a quienes se lucran con la vulneración de derechos: Ryanair, RESVI, Konecta….

🔻 Y sí: también hay espacio para exigir memoria, justicia social y lucha contra el racismo institucionalizado, como el que promueve Vox con su propaganda xenófoba en Almería. Frente a eso, CGT defiende con firmeza que la migración construye país.

📰 Descárgate aquí el boletín completo:

📎 A las Barrikadas Nº2 – PD