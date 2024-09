27S – Huelga por Palestina

A toda la CGT, a toda la clase trabajadora, grupos sociales, estudiantes y ciudadanía:

Buenos días:

Desde el Secretariado Permanente, ante la proximidad de la Huelga del 27 de septiembre, fecha en la que se ha convocado por parte de CGT y Solidaridad Obrera una jornada de huelga general y de lucha por Palestina, hacemos un llamamiento a toda la organización a que se lean y difundan estas cuatro líneas.

Una vez más la organización volverá a gritar ¡solo el pueblo salva al pueblo!, ante una jornada de lucha que nos ha vuelto a unir a sindicatos y organizaciones sociales. Tenemos claro que un día de lucha no se puede asemejar, ni de lejos, al sufrimiento y masacre que está sufriendo el pueblo Palestino, por eso no nos vamos a quedar de brazos cruzados y mirando para otro lado.

El Estado español, partícipe y cómplice de esta barbarie a través de la venta de armamento al Gobierno israelí, ha de poner fin a cualquier relación y actividad que ayude a perpetuar el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina por parte de Israel.

El apartheid de Israel hacia Palestina no es algo que venga sucediendo solo en estos últimos once meses, sino que es algo que se viene ejecutando desde hace décadas, dejando a cientos de miles de víctimas por el camino (según un estudio de The Lancet podrían haber llegado a 186.000 asesinatos) y expulsando y desplazando de sus casas a millones de personas. Bien es cierto que en los últimos once meses la situación se ha agravado, y que actualmente los asesinatos diarios de población palestina se cuentan por cientos, por lo que hoy más que nunca es nuestra obligación dar un paso más en denunciar la grave situación que atraviesa el pueblo palestino, y que el Gobierno del Estado español es cómplice de ella a través de su silencio. Porque ¡solo el pueblo salva al Pueblo!

Por ello, y recordando a toda la organización que el acuerdo de convocar la Huelga General por Palestina fue tomado por toda la organización en Plenaria Extraordinaria del pasado 24 de abril, desde este Secretariado permanente animamos a mantener el esfuerzo que muchas de nosotras estamos llevando a cabo para esta jornada de lucha, y que la huelga general suponga un antes y un después y ayude a poner fin al Genocidio en Palestina.

Contra las políticas armamentísticas del Estado Español.

Por el fin del Genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel sobre Palestina.

¡Solo el pueblo salva al pueblo!

Material de la huelga y convocatorias:

https://box.cgt.org.es/s/QEBpQ6PTPTrGcz7