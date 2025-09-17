Twitter Youtube Facebook Instagram

A las Barrikadas nº3 – Septiembre 2025

resistencia sonora

Nueva entrega del boletín de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla

La palabra como trinchera, la denuncia como herramienta.

Ya puedes leer y descargar el número 3 de A las Barrikadas, el boletín mensual de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla. Una publicación que nace con voluntad de permanencia para recoger, amplificar y visibilizar las luchas sindicales, sociales y laborales que atraviesan nuestros territorios y nuestras vidas.

En este número:

  • Denuncia en Quirón Campo de Gibraltar: condiciones laborales inhumanas, connivencia sindical, acoso encubierto y división deliberada de la plantilla. CGT da un paso al frente y pone el foco donde otros callan.
  • Radiópolis y CGT unen fuerzas: nace una colaboración estable para romper el cerco mediático y llevar la lucha obrera a las ondas con dos programas comprometidos con la clase trabajadora: Resistencia Sonora y A las Barrikadas Radio.
  • Solidaridad con Palestina: apoyo total a la Flotilla Global Sumud que intenta romper el bloqueo genocida sobre Gaza. La CGT-A llama a la acción, al boicot y a la desobediencia solidaria.
  • Siniestralidad laboral en aumento: agosto deja una cifra insoportable de muertes en el tajo. En Sevilla, los datos son escandalosos. Lo decimos claro: no son accidentes, son asesinatos.
  • Acerinox, un año después: reflexión cruda y valiente sobre el precio de la libertad tras una huelga que marcó a toda una generación de trabajadores.
  • Melilla: gestión nefasta en centros de menores: TRAGSATEC convierte La Purísima en un polvorín laboral. CGT exige la municipalización del servicio y la dimisión de la consejera.
  • Nueva etapa en CGT-A: entrevista con la Secretaria General Pilar Encuentra. Transparencia, unidad de acción y vuelta a los barrios como ejes del nuevo Secretariado Permanente.

A las Barrikadas no es solo un boletín. Es una herramienta de comunicación desde abajo, de denuncia colectiva, de memoria viva. Una voz libre y sin amo que no pretende contentar a nadie salvo a quienes luchan.

📄 Puedes leer el número completo aquí:


👉 Descargar A las Barrikadas nº3 (septiembre 2025)

SOBRE CGT ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A) es una confederación territorial del sindicato español CGT que lo representa en la comunidad autónoma de Andalucía y las ciudades autonomas de Ceuta y Melilla. CGT es un sindicato de orientación anarcosindicalista, es decir “de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria”.

