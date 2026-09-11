El Corte Inglés tendrá que dar explicaciones ante la Inspección de Trabajo en Granada

La Sección Sindical de CGT en El Corte Inglés del centro comercial Genil, en Granada, ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo diversos incumplimientos de las normas laborales básicas que afectan negativamente a la plantilla.

Las denuncias se refieren a la conciliación de la vida familiar y laboral, las condiciones mínimas de seguridad y salud y los tiempos de trabajo y descanso. Esta situación se ve especialmente agravada por la obligación de trabajar durante los domingos de apertura, que cada vez son más numerosos.

CGT ha solicitado a la Inspección de Trabajo de Granada que actúe con rigor contra El Corte Inglés, obligando a la empresa a cumplir la legalidad y sancionando las conductas contrarias a los mínimos establecidos en la ley, tipificadas como infracciones graves y muy graves en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Incumplimientos en los descansos

En concreto, se ha denunciado el incumplimiento del descanso mínimo de doce horas entre jornadas y la falta del descanso semanal ininterrumpido de, al menos, 36 horas. Estas prácticas supondrían una vulneración de los artículos 34.3 y 37.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Guardias telefónicas sin computar como jornada

También se ha registrado una denuncia por la imposición de guardias telefónicas localizadas que no se computan como jornada de trabajo. Para CGT, esta práctica supone un abuso y un ataque directo al derecho a la conciliación familiar de las personas afectadas.

La organización sindical recuerda que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-518/15 establece que estas guardias deben computarse como tiempo de trabajo efectivo cuando las restricciones impuestas limitan de manera considerable la posibilidad de administrar libremente el tiempo personal.

Sobrecarga de trabajo y falta de personal

CGT también ha informado a la Inspección de Trabajo de Granada sobre las sobrecargas provocadas por la falta de personal, que estarían poniendo en riesgo la seguridad y la salud laboral de una plantilla insuficiente. Todo ello sucede mientras la empresa continúa presentando beneficios millonarios a costa de exprimir y extenuar a las personas trabajadoras.

La Sección Sindical de CGT Granada en El Corte Inglés se une así a las secciones de CGT Málaga, que también vienen reclamando a la autoridad laboral que obligue a la empresa a respetar los derechos relativos a la jornada, retribuir y computar como tiempo de trabajo las horas de guardia localizada y proteger la seguridad y la salud laboral mediante una plantilla suficiente que evite la sobresaturación y garantice la dignidad profesional.

CGT continúa su expansión en El Corte Inglés

Desde CGT Andalucía continuamos nuestro proceso de expansión dentro de El Corte Inglés, ofreciendo a las trabajadoras y trabajadores una nueva forma de hacer sindicalismo, alejada del compadreo con la empresa y centrada en aportar soluciones frente a los abusos tolerados contra los derechos laborales más básicos de quienes son el alma del éxito de este negocio millonario.

Seguiremos informando.