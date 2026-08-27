AIRBUS FRENA: LA PLANTILLA SIGUE EN LUCHA

Así comenzaba esta mañana la asamblea de trabajadores y trabajadoras de Airbus San Pablo, en Sevilla, durante la huelga indefinida.

Frente a las presiones y amenazas de una multinacional que obtiene enormes beneficios, la plantilla vuelve a responder con unidad, organización y dignidad.

Quienes defienden sus condiciones laborales no dañan la imagen de Airbus. La dañan quienes pretenden imponer recortes, desconocer las decisiones de las asambleas y anteponer sus beneficios a los derechos y la salud de quienes sostienen diariamente la producción.

Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla trasladamos todo nuestro apoyo a las compañeras y compañeros de Airbus.

Porque ningún avión despega sin sus trabajadoras y trabajadores.

✊ ¡Airbus en lucha!

✊ ¡Por la dignidad, por los derechos y por la vida!

🔗 Comunicado completo:

https://cgt.es/airbus-frena-huelga-indefinida-por-la-dignidad-y-por-la-vida/

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