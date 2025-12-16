Apoyo de CGT-A a los bomberos y bomberas forestales víctimas de la brutalidad policial en Madrid

La Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla manifiesta su más enérgico respaldo a los bomberos y bomberas forestales de la Comunidad de Madrid que, el pasado 14 de diciembre de 2025, fueron brutalmente reprimidos durante una protesta legítima frente a la sede de TRAGSA en defensa de sus derechos laborales y sindicales. La violencia desproporcionada de las fuerzas de seguridad —con 14 detenidos y numerosos heridos— no solo atenta contra la integridad física y la libertad de quienes estaban allí presentes, sino que pone en evidencia una estrategia deliberada de criminalización de la protesta social que CGT denuncia sin ambages.

Desde Andalucía, Ceuta y Melilla, acompañamos esta lucha con la convicción de que no existe frontera regional para la solidaridad de clase. La precariedad que sufren los bomberos forestales en Madrid —contratos temporales, externalización abusiva, falta de estabilidad y negación de compromisos ya pactados— es la misma que asola a sectores esenciales en Andalucía y en toda la geografía del Estado. Su reivindicación no es coyuntural ni sectorial: es una defensa frontal del derecho a un trabajo digno, seguro y reconocido, en un servicio que salva vidas, protege el medio ambiente y sostiene lo público frente a los intereses de la privatización descontrolada.

CGT-A exige la retirada inmediata de toda medida sancionadora contra quienes participaron en la movilización y rechaza cualquier intento de convertir en delito lo que es, en esencia, un acto de resistencia democrática. Defender los derechos laborales no compromete el orden: lo fortalece. Silenciarlos sí lo debilita. Por eso, afirmamos con claridad que el sindicato seguirá visibilizando, apoyando y amplificando esta lucha en todas partes, porque en la defensa de los bomberos forestales madrileños late el mismo pulso que late en cada asamblea, cada paro y cada reclamación que impulsamos desde el sur.

Con ellos, con ellas hoy y siempre.

¡Ni un paso atrás frente a la represión!

¡Viva la lucha de los bomberos forestales!